Недовольный судья жалуется на личный отвод

Свен Яблонски столкнулся с некоторыми проблемами во время матча Бундеслиги между ВФЛ Волфсбург и ВФБ Штутгарт, в частности, с его удалениями: одно можно было исправить с небольшой помощью, другое осталось, вызвав значительное раздражение.

Арбитр Свен Яблонски признал свою ошибку в выдаче желтой-красной карточки Атакану Каразару. Фол был совершен Максимилианом Арнольдом, но Яблонски ошибочно указал на Каразара, что привело к его удалению во время матча Волфсбург (2:2). Видеоизображение с 63-й минуты четко показало эту ситуацию.

"Я видел фол на Арнольде, который скривился и сказал, что его укусили", - сказал Яблонски Sky. "После просмотра записи я должен признать, что Арнольд действительно ударил своего соперника, что делает желтую-красную карточку недействительной. Меня действительно раздражает, что я допустил эту ошибку".

Арбитрам разрешено просматривать видеозаписи только в случаях прямого удаления. Таким образом, второе желтое карточки, приводящие к удалению, не подлежат обзору. "Я также был бы рад иметь возможность просмотреть запись и проверить ситуацию перед выдачей желтой-красной карточки", - сказал Яблонски. "Это позволило бы мне быстро распознать ошибку".

Неудивительно, что критика судейства Яблонски уже не заставила себя ждать. "Влияние судьи на игру, к сожалению, оказалось значительным", - сказал голкипер Штутгарта Александр Нюбель. Такие неподобающие случаи, подобные инциденту, который привел к удалению Каразара, происходят примерно "15 раз" на каждой игре.

Арбитр Свен Яблонски признал свою ошибку в выдаче желтой-красной карточки Атакану Каразару, которая на самом деле была фолом Максимилиана Арнольда. Арбитр выразил сожаление по поводу ошибки и сказал, что ему бы хотелось просмотреть запись перед принятием такого решения.

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