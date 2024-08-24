- "Недоволен": Нюбель выражает разочарование по поводу неудачной попытки VfB

Вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель был удивлен плохой игрой своей команды в начале текущего сезона Бундеслиги, что привело к поражению 1:3 (1:1) от «Фрайбурга». «Мы еще не полностью продемонстрировали наше превосходство на поле», — прокомментировал 27-летний Нюбель. «Ритм игры был отсутствующим — и мотивация».

В матче за Суперкубок против «Байера Леверкузена» чемпионы и обладатели кубка, «Штутгарт», показали себя с лучшей стороны всего неделю назад. Там «Штутгарт» выглядел «уверенно» и играл в свою силу, как отметил Нюбель. Это «неуловимое качество» отсутствовало в матче с «Фрайбургом», что было «загадочным», учитывая, что они повели в счете благодаря голу Эрмедина Демировича.

Нюбель признал, что многочисленные ошибки в обороне «Штутгарта» были «далеки от идеала», но он не стал сваливать вину на них. Команда должна быстро оправиться от поражения. «Штутгарт» готовится к матчу первого раунда Кубка Германии против клуба второй лиги «Преussen Мюнстер» во вторник.

Тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс также признал, что его команда потеряла опору после голов Лукаса Кюблера, сравнявших счет 1:1, и Рицу Доана, выведших «Фрайбург» вперед 1:2. Он ожидал, что его игроки лучше справятся с трудными периодами, сказал тренер «Штутгарта». Он был уверен, что команда извлечет уроки из этого. Третий гол «Фрайбурга» вновь был забит Кюблером.

Несмотря на впечатляющую игру против «Байера Леверкузена», было обидно, что доминирующий стиль «Штутгарта» отсутствовал в матче против «Фрайбурга» из Германии. Бедная игра команды в Бундеслиге резко контрастировала с их уверенностью и силой, продемонстрированными в предыдущем матче.

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