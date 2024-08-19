- Недостаточный урожай зимних сортов

Зимний урожай в сельском хозяйстве Нижней Саксонии в этом году ниже обычного стандарта. Ассоциация farmers атрибутировала это трудным условиям посадки, как указано в заявлении. "Уборка почти завершена, и ясно, что нашим farmers были разные результаты из-за погоды", - сказал Торстен Риггерт, глава комитета по растениям, пресс-службе Landvolk.

Легкие почвы справились лучше с сильным дождем, но неравномерные урожаи привели к снижению урожайности. Несмотря на то, что общий качество хорошее, содержание белка часто ниже требуемого уровня, делая пшеницу непригодной для выпечки, согласно Риггерту. Высокий уровень влажности помешал зерну прорасти глубокими корнями, а сильный дождь вызвал отрыв или обламывание колосьев.

Широкие потери

Урожайность зимней пшеницы снизилась более чем на 6,6 процента. Farmers смогли собрать на 12 процентов меньше зимнего ячменя. Зимняя рожь понесла потери более 10 процентов, в то время как зимняя рапс почти не изменилась с небольшим снижением в зимнем тритикале.

Landvolk заявило, что избыток воды привел к вспышке заболеваний. Фунгициды не могли быть применены вовремя, что привело к проблемам с бурой ржавчиной и спорыньей в пшенице и ржи.

Неопределенное будущее

В настоящее время неясно, какую цену получит урожай 2024 года. "Текущая цена слишком низкая для этих низких урожаев", - сказал Риггерт. С пшеницей, не покрывающей расходы, он выражает опасения, что некоторые операции могут оказаться в убытке.

Проблемы с питанием и питанием очевидны, с уменьшением содержания белка в некоторых культурах, влияющим на их пригодность для выпечки. Из-за неблагоприятных условий сельскохозяйственный сектор понес значительные потери в различных культурах, таких как зимняя пшеница, зимний ячмень, зимняя рожь и зимний тритикале.

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