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Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения

 and  Grigoriy Williams
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Ненадежный сигнал? Канцлер использует мобильное устройство в залах парламента
Ненадежный сигнал? Канцлер использует мобильное устройство в залах парламента

Недостаточный мобильный сигнал в движении <unk> Покрытие 5G имеет расхождения

"Согласно заявлениям телеком-компаний о покрытии 5G в немецких домах, качество сервиса, похоже, значительно улучшилось", - поделился с прессой эксперт по телекому от Verivox Йорг Шамберг. "Люди, использующие мобильные телефоны, перемещаются и не находятся в одном месте, что и является сутью мобильной связи", - объяснил он.

Основные сложности при расширении, по мнению Шамберга, часто связаны со сложными процессами утверждения или сложными установками на месте. "Иногда географические барьеры также препятствуют расширению, особенно в южных регионах", - добавил он. Провайдерам бывает менее выгодно и они часто сталкиваются с проблемами при достижении малонаселенных районов.

"Даже в малонаселенных регионах часто отсутствует адекватное покрытие - это также относится и к 4G", - отметил Шамберг. В нескольких муниципалитетах Баварии, Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга покрытие 5G составляет менее 20%.

Согласно их собственным заявлениям, Deutsche Telekom охватывает 97% домохозяйств, O2 - 96%, а Vodafone - 92%. В совокупности три крупнейших сетевых провайдера могут предоставить сервис 5G 95% всех домохозяйств, согласно расчетам Verivox.

Несмотря на впечатляющие заявления телеком-компаний о покрытии 5G в городских районах Германии, расширение сервиса в сельских регионах может быть сложным из-за процедур утверждения, сложных установок и географических барьеров. Несмотря на эти сложности, три крупнейших сетевых провайдера в Германии - Deutsche Telekom, O2 и Vodafone - в совокупности покрывают 95% немецких домохозяйств сервисом 5G, согласно расчетам Verivox.

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