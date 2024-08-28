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"Недостаточный диалог": единое художественное произведение Лейпцига под угрозой

Известный мюрал, символизирующий немецкое единство в Лейпциге, stanow под угрозой из-за проекта costruииора отеля поблизости. Художник предложил.stop свою construction и продажу частей произведения искусства через аукцион.

 and  John Stellmacher
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Работа площадью 3000 квадратных метров изображает события понедельничных протестов в Лейпциге летом...
Работа площадью 3000 квадратных метров изображает события понедельничных протестов в Лейпциге летом 1989 года, миграции того времени и падение Берлинской стены.

- "Недостаточный диалог": единое художественное произведение Лейпцига под угрозой

Художник по росписи стен Михаэль Фишер-Арт выражает тревогу по поводу будущего своего известного произведения, посвященного немецкому воссоединению, расположенного возле главного железнодорожного вокзала Лейпцига. Планируемый отель на этом месте вызывает сомнения в сохранении произведения искусства, как сообщил художник агентству ДПА.

Ответственная строительная компания начала заливать бетоном участки росписи, нарушив прежнее обещание сохранить и архивировать их. Роспись площадью 3000 квадратных метров представляет сцены из понедельничных демонстраций в Лейпциге, летнего исхода 1989 года и падения Берлинской стены.

Угроза гибели росписи

Фишер-Арт винит в провале проекта «плохую коммуникацию» между строительной компанией, заказчиком и владельцем стены. Художник утверждает, что роспись может быть быстро удалена, так как она нанесена на тонкий слой извести и краски толщиной 0,5 см. «Ее можно эффективно удалить ножом», — сказал Фишер-Арт, даже предложив сделать это в свое свободное время.

Фишер-Арт планирует приостановить строительство, чтобы защитить свою роспись, созданную в честь 20-летия падения Берлинской стены. Он также планирует продать части росписи на аукционе на благотворительные цели, сообщая о мировом интересе.

Строительная компания отказалась комментировать обвинения. Заказчик был недоступен для комментариев.

Художник выражает обеспокоенность тем, что будущее его росписи может быть под угрозой из-за строительства отеля. Без надлежащей защиты Фишер-Арт боится, что роспись может быть легко уничтожена в ближайшем будущем.

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