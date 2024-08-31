- Недостаточное пенсионное пособие для многих рабочих в Рейнланд-Пфальц.

Несмотря на годы службы, многие работники в Пфальце по-прежнему сталкиваются с скромными пенсионными выплатами. По данным ответа правительства на запрос основателя и члена Бундестага партии BSW Сахры Wagenknecht, полученного немецким пресс-агентством в Берлине, около 299 000 полноценных социально застрахованных работников в этом регионе могут получать пенсию до 1300 евро после 45 лет регулярных взносов.

Однако Федеральное министерство труда заявляет, что условия, указанные в запросе, нереалистичны - в частности, поддержание постоянной доли дохода на протяжении всей трудовой деятельности. Ответ правительства показывает, что примерно 408 000 человек в Пфальце получат менее 1300 евро в виде пенсионных выплат после 40 лет страхования, при условии, что они будут зарабатывать столько же, сколько сейчас.

С 2012 года стандартный пенсионный возраст постепенно повышается с 65 до 67 лет. Для долгосрочно застрахованных лиц необходимо 35 лет взносов, чтобы иметь право на пенсию, а для особо долгосрочно застрахованных - 45 лет. Члены определенных возрастных групп могут уйти на пенсию без штрафов до достижения 67 лет, если они внесли взносы в течение 35 лет. Для всех, родившихся в 1964 году и позже, пенсионный возраст остается 67 лет, даже после 35 лет взносов. В теории, можно уйти на пенсию раньше без штрафов после 45 лет страхования.

Федеральное агентство занятости: Статистика занятости

Несмотря на повышение стандартного пенсионного возраста, некоторые жители Пфальца все еще могут столкнуться с ограниченными пенсионными выплатами. В результате им может потребоваться пересмотреть свои пенсионные планы и стратегии сбережений.

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