Недостаточно трех сапог для бритья.

Для тех, кто ищет экологически чистый режим бритья, твердые мыла для бритья являются популярным выбором из-за их ограниченной упаковки. Эти мыла часто упакованы в бумагу или картон, что снижает количество отходов по сравнению с пеной. Более того, они, как правило, содержат fewer консервантов, чем традиционная пена для бритья.

Однако не все мыла для бритья получили положительные отзывы во время проверки журналом «Око-Тест» (выпуск 10/2024). Одной из основных проблем была использование искусственных ароматизаторов, которые были признаны вредными tanto для людей, как и для окружающей среды.

Искусственные мускусные соединения представляют риски для здоровья и окружающей среды

Производители утверждают, что их продукты для бритья не только обеспечивают гладкое бритье, но и источают приятный, мужественный аромат. Для достижения этого некоторые компании используют искусственные мускусные ароматы. Однако отчеты свидетельствуют о том, что эти ароматы могут представлять потенциальные риски для здоровья и окружающей среды. Например, шесть продуктов, проверенных «Око-Тестом», содержали полициклические мускусные соединения тоналид и/или галаксидол. Эти соединения могут накапливаться в жировой ткани человека и связаны с нарушением гормональной системы. Кроме того, галаксидол не разлагается легко в природе.

Три из самых низкооцененных продуктов журнала, такие как «Табак Оригинальное мыло для бритья», «Муго Реал мыло для бритья классический аромат» и «Тейлор из старой Бонд-стрит Сандаловое травяное мыло для бритья», содержат эти полициклические мускусные соединения. Продукт Тейлора из старой Бонд-стрит также содержит мускусный кетон, который классифицируется как потенциально канцерогенный и вредный для водных организмов в ЕС.

Пробелы в маркировке затрудняют avoidance вредных мускусных соединений

При покупке нового мыла для бритья можно задаться вопросом, появляются ли эти проблемные вещества в списке ингредиентов. К сожалению, производители не обязаны указывать эти мускусные соединения и могут прятать их под общим термином «ароматизатор».

С другой стороны, производители должны указывать ароматизаторы, которые могут вызывать аллергию. В некоторых продуктах, таких как образец из одного исследования, обнаружен аллерген изоэвгенол.

Половина мыл для бритья являются безопасными вариантами

По крайней мере, половина мыл для бритья может использоваться без угрызений совести, с пятью продуктами, получившими высшую оценку «очень хорошо». «Спик Мэн Активное мыло для бритья» является бюджетным вариантом по цене 7,13 евро за 100 грамм, в то время как относительно доступное «Гриндоор натуральная косметика мыло для бритья» стоит 10 евро.

Кроме того, те, кто стремится к минимизации количества отходов от упаковки, должны убедиться, что их продукт не чрезмерно двойной. «Око-Тест» отмечает, что в этой области еще есть место для улучшений у восьми доступных продуктов.

Потребителям следует быть осведомленными о использовании вредных искусственных ароматизаторов в некоторых мылах для бритья, как отмечено «Око-Тестом». Например, продукты, такие как «Табак Оригинальное мыло для бритья» и «Тейлор из старой Бонд-стрит Сандаловое травяное мыло для бритья», содержат полициклические мускусные соединения, которые могут представлять риски для здоровья и окружающей среды.

Может быть сложно для потребителей избежать вредных мускусных соединений в мылах для бритья, поскольку производители не обязаны указывать эти вещества и могут прятать их под общим термином «ароматизатор».

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