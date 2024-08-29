- Недорогие институты прогнозируют: инфляция скоро упадет ниже 2%

Экономический исследовательский институт Ifo из Мюнхена прогнозирует незначительное снижение ставок инфляции в ближайший период. Главный экономист Ifo Тимо Вольмерсгаузер заявил: "В целом, ставка инфляции, скорее всего, останется ниже порога в 2%, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ), в ближайшие месяцы. Стоимость энергии для потребителей значительно снизилась по сравнению с прошлым годом".

В четверг Институт Ifo опубликовал данные о недавних ожиданиях цен на бизнес. Данные показали, что fewer компании планируют повысить цены в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс упал с 17,6 до 16,3 баллов. Институт в основном связывает это снижение с промышленностью и поставщиками бизнес-услуг. С другой стороны, больше компаний в секторах, связанных с потребителями, и в строительстве планируют повысить цены по сравнению с прошлым месяцем.

Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительную оценку ставки инфляции для августа днем (14.00 CET). Исторически этот показатель обычно совпадает с впоследствии объявленной окончательной цифрой. Однако нисходящий тренд ставок инфляции, наблюдавшийся в июне и мае (с ростом на 2,4% в мае и 2,2% в июне), не сохранился в июле. Вместо этого цены на потребительские товары выросли на 2,3% в годовом исчислении в июле.

Комиссия, в ответ на рост цен на потребительские товары в июле, внимательно следит за ситуацией. Комиссия также ведет переговоры с Европейским центральным банком (ЕЦБ) о возможных мерах по смягчению влияния инфляции на потребителей.

Кроме того, Комиссия поддерживает прогноз Института Ifo о снижении ставок инфляции в ближайший период, что совпадает с целями Комиссии по поддержанию стабильности цен.

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