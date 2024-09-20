Недельный стиль: Уютный пушистый халат Рианны

Войдя в ванную комнату, вы получаете печать одобрения в стиле Рианны. На презентации своего нового проекта в области красоты, Fenty Hair, в Лондоне, международная звезда позировала для фото не в роскошных тканях, таких как шелк или атлас, а в уютном халате.

Халат светлого цвета, созданный Jacquemus и стилизованный Jaheel Weaver, был сочетается с золотыми туфлями-лодочками и длинными кристальными серьгами. Он впервые появился на подиуме во время показа Jacquemus в июне 2024 года в Капри.

На подиуме это был тот вид одежды, который вы могли бы представить себе на богатой итальянке в частной обстановке своего дома – или, в крайнем случае, на балконе старого особняка, наслаждаясь бокалом вина. Но на Рианне, с полным макияжем и блестящими черными волосами, уложенными в волны, обычный предмет туалета превратился в элегантный и желанный вечерний наряд.

Рианна не была первой, кто пытался возвысить халат до статуса haute couture; в 2017 году певица Рита Ора появилась на красной ковровой дорожке MTV EMAs в белом кристаллизованном халате и туфлях, с волосами, укутанными в полотенце, и украшенная бриллиантами от шеи до ушей, даже с фальшивым логотипом отеля на халате. Этот наряд был создан Palomo Spain. Ора продолжила шутку во время своего живого выступления, сменив халат на более короткий.

Недавно Изабель Юппер выступала за то, чтобы текстиль, вдохновленный халатом, получил красную ковровую дорожку. На нынешнем Каннском кинофестивале Юппер появилась в пушистом халате Balenciaga, завязанном на талии и дополненном ее обычными темными солнцезащитными очками, множеством ожерелий De Beers и растрепанной стрижкой боб. Она завершила образ с flesh-toned 'pantaboots' от Balenciaga, добавляя к высокой моде иллюзию только что вышедшей из душа.

Теперь любой может почувствовать себя таким же гламурным, как Рианна – прямо из собственного уютного дома.

Халат Рианны, стилизованный с золотыми туфлями и серьгами, демонстрирует, как moda может возвысить даже повседневные вещи. На самом деле, многие знаменитости экспериментировали с превращением халатов в высокой моде, такие как Рита Ора на MTV EMAs и Изабель Юппер на Каннском кинофестивале.

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