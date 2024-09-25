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Недельный стиль: Отбрасывая понятие обнаженного платья, Кендалл Дженнер выступает за нижнее белье, которое служит внешней одеждой.

В понедельник модель продемонстрировала огненно-красное платье Mugler на подиуме, дизайн которого может пробудить воспоминания у тех, кто помнит год 1999.

 and  Yaroslav Smith
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Кендалл Дженнер грациозно прошла по подиуму на шоу «Le Defile L'Oréal Paris: Покажи свою ценность»...
Кендалл Дженнер грациозно прошла по подиуму на шоу «Le Defile L'Oréal Paris: Покажи свою ценность» во время Parísской Недели Моды.

Недельный стиль: Отбрасывая понятие обнаженного платья, Кендалл Дженнер выступает за нижнее белье, которое служит внешней одеждой.

Передник платья Дженнер был расстегнут на правой плече, открывая нижнее белье подобного тона. Этот краткий взгляд напомнил другой модный Statement: лиловая расшитая камнями комбинезон Ли'л Ким на VMAs два десятилетия назад, где левый сосок был почти полностью открыт из-за нецентрированного выреза, а только такой же лиловый пастай покрывал сосок.

Момент Дженнер в Мугле отмечает возвращение тренда ношения нижнего белья как верхней одежды. На недавнем показе Несси Дояки в Лондоне жакеты носили поверх бретелей, а бюстье из прозрачной ткани сочетались с шортами Капри, функционируя как верхняя одежда для выхода. Даже на подиуме нижнее белье было оставлено открытым в Эрдеме, отказываясь от традиционной приверженности бренда к покрытию, популярной среди британской королевской семьи и герцогини Кембриджской. Дольче и Габбана эхом отозвались на это, демонстрируя корсеты, подвязки и бра-конусы в стиле Мадонны во время Недели моды в Милане. Флоренс Пью даже носила один из рискованных дизайнов бренда для своей съемки в British Vogue на прошлой неделе, демонстрируя черное платье с накладными плечами, которое открывало бюстгальтер, подобно рамочке без передней части.

Стиль Мюглера отразил важную точку в истории моды 1999 года.

Этот тренд не ограничивается подиумами. Во время своего первого выступления на туре "Коротко и сладко" в понедельник певица Сабрина Карпентер продемонстрировала personnalized Victoria's Secret боди и чулки, украшенные более чем 150 000 кристаллами и занимавшие более 140 часов на изготовление. В качестве поворота в тренде Ютуб-звезда Джо Джо Сива выбрала для своей фотосессии для журнала LadyGunn в понедельник костюм с flesh-tone gemstones.

Концепция демонстрации нижнего белья в обществе не нова. Марии-Антуанетте приписывают пионерство в этом модном нарушении, позируя для портрета в белом муслиновом платье, подобном нижнему белью, в 1783 году. Этот стиль стал популярным в 1980-х годах благодаря Анне Сюй и ее превращению ночной рубашки-бэбидолл из 1950-х годов в 1980-е годы в-party attire, а также благодаря знаковой дизайнерской конусной чашке Жана-Поля Готье.

Ненси Дояка продемонстрировала смесь бюстгальтеров и пиджаков.

Дженнер уже продемонстрировала свою доминирующую роль в моде ношения нижнего белья как повседневной одежды, выбрав колготки вместо брюк в 2022 году. С этим растущим трендом остается загадкой, что она покажет в следующий раз.

Dolce & Gabbana представил обильное нижнее белье, вдохновленное Мадонной.

CNN Style выступает в качестве официального медиа-партнера Недели моды в Париже. Посмотрите всю coverage здесь

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Этот тренд ношения нижнего белья как верхней одежды виден не только на подиуме, но и в повседневной моде. Например, Сабрина Карпентер выступала в personalised Victoria's Secret боди и чулках во время своего недавнего тура.

Модные influencers, такие как Дженнер, способствуют возрождению модного нарушения Марии-Антуанетты, где нижнее белье демонстрируется в обществе, показывая свой смелый стиль и чувство моды.

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