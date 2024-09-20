Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНеделя

Недавно в США неожиданно сократилось количество заявок на безработицу.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Неожиданное снижение зафиксировано в первоначальных заявках на пособия по безработице в США
Неожиданное снижение зафиксировано в первоначальных заявках на пособия по безработице в США

Недавно в США неожиданно сократилось количество заявок на безработицу.

Число первичных заявок на получение пособий по безработице, которое внимательно следят эксперты, неожиданно снизилось. Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в четверг, 219 000 человек подали заявки на пособия. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 230 000, что совпадает с пересмотренным показателем предыдущей недели. Изначально ожидалось 230 000 заявок.

Эта цифра вызывает беспокойство, когда она превышает примерно 270 000, и свидетельствует о снижении на рынке труда. Федеральная резервная система, ответственная за поддержание стабильности цен и достижение максимальной занятости, завершила повышение процентных ставок в среду. Федеральный фондовый процент был снижен на полпроцента и теперь находится в диапазоне от 4,75% до 5%. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что это существенное снижение было обоснованным в свете прогресса в области инфляции и ослабления рынка труда.

Неожиданное снижение заявок на пособия по безработице в прошлой неделе может указывать на положительную тенденцию на рынке труда в ближайшем будущем. Несмотря на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы на этой неделе, число людей, подающих заявки на пособия по безработице, остается ниже прогнозов экономистов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Политика

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Два человека ловят рыбу у канала 12 апреля 2024 года в Пекине, Китай
Экономика

Увеличение распространенности разводов в Китае приравнивается к прибыльным возможностям для некоторых людей.

Появившийся тренд на разводы подчеркивает изменение взглядов на брак в Китае и нарастающую демографическую проблему, которая маячит над второй по величине экономикой Китая

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно