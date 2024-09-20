Недавно в США неожиданно сократилось количество заявок на безработицу.

Число первичных заявок на получение пособий по безработице, которое внимательно следят эксперты, неожиданно снизилось. Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в четверг, 219 000 человек подали заявки на пособия. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 230 000, что совпадает с пересмотренным показателем предыдущей недели. Изначально ожидалось 230 000 заявок.

Эта цифра вызывает беспокойство, когда она превышает примерно 270 000, и свидетельствует о снижении на рынке труда. Федеральная резервная система, ответственная за поддержание стабильности цен и достижение максимальной занятости, завершила повышение процентных ставок в среду. Федеральный фондовый процент был снижен на полпроцента и теперь находится в диапазоне от 4,75% до 5%. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что это существенное снижение было обоснованным в свете прогресса в области инфляции и ослабления рынка труда.

Неожиданное снижение заявок на пособия по безработице в прошлой неделе может указывать на положительную тенденцию на рынке труда в ближайшем будущем. Несмотря на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы на этой неделе, число людей, подающих заявки на пособия по безработице, остается ниже прогнозов экономистов.

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