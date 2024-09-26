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ПолитикаНовостиПервоначальные заявки из Соединенных Штатов

Недавно в США неожиданно снизилось число заявок на безработицу.

Рынок труда в Соединенных Штатах

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Неожиданное снижение первоначальных заявок на пособие по безработице в США
Неожиданное снижение первоначальных заявок на пособие по безработице в США

Недавно в США неожиданно снизилось число заявок на безработицу.

Глобальные финансовые наблюдатели обратили внимание на то, что число первоначальных заявок на пособие по безработице в США существенно снизилось. В прошлую пятницу 218 000 человек подали заявки на получение помощи от штата, согласно данным Министерства труда США. Опрошенные Reuters эксперты прогнозировали 225 000, после того как предыдущая цифра была скорректирована до 222 000. Изначально ожидалось 219 000 заявок.

Беспокойство вызывает цифра, превышающая примерно 270 000, что указывает на неблагоприятные тенденции на рынке труда. В последнее время Федеральная резервная система США смягчила свою политику в отношении процентных ставок и готовится к дальнейшему ослаблению. Она отметила, что рост занятости замедлился, а уровень безработицы постепенно растет, но по-прежнему остается относительно низким - 4,2%.

Первоначальные заявки на пособие по безработице в США снизились до 218 000 в прошлую неделю. Это важная тенденция, учитывая предыдущие прогнозы о 225 000 заявках.

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