Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОлимпийские игры

Недавно открытая Арена Хайнц-Штайер в Дрездене начала работу.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Недавно открытая Арена Хайнц-Штайер в Дрездене начала работу.

Дрезденский легендарный стадион "Хайнц-Стейер" возвращается! Этот знаковый объект официально откроется в пятницу в 18:00, украшенный множеством олимпийских и мировых чемпионов. Среди специальных гостей - спринтеры Марлис Гёр и Рената Штехер, длинный прыгун Хайке Дрехслер, метатель молота Ульф Тимermann и длинный прыгун Лутц Домбровски. Готовьтесь к незабываемому спортивному шоу, которое придаст олимпийский дух этому событию. К тому же, даже победившие спортсмены из Парижских игр выразили желание присоединиться к торжествам.

Известный с 1919 года и позднее названный в честь прославленного футболиста, этот легендарный стадион оставил свой след в истории спорта. Немецкий футбольный союз (DFB) проводил там международные матчи до Второй мировой войны. В эпоху ГДР здесь проходили национальные чемпионаты и международные соревнования, и на этой земле было установлено около дюжины мировых рекордов в легкой атлетике.

Олимпийские игры сыграли значительную роль в истории этого стадиона, так как он служил местом проведения различных спортивных событий на предыдущих Играх. Несмотря на то, что он не был официальным олимпийским объектом, его легендарная репутация привлекает олимпийцев и чемпионов, чтобы почтить его возрождение.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц
Федеральные земли Германии

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

- Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц Эксперты ожидают рост безработицы в Рейнланд-Пфальце к августу. Подробности о развитии ситуации на рынке труда в этом регионе будут представлены местным отделением Федерального агентства по труду в эту пятницу (в 10:00). Количество безработных увеличилось в июле, превысив средний сезонный рост. В это

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц...
Федеральные земли Германии

В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Лидер СДП Германия Вайдке обычно использует местных политических фигур на своих предвыборных митингах в Бранденбурге. Канцлер Шольц участвует в предвыборном мероприятии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Подсудимого обвиняют в различных правонарушениях, в том числе в нападении на надзирателя в тюрьме в...
Федеральные земли Германии

Началось уголовное дело по обвинению в покушении на убийство - в тюрьме начались нападения

Индивиду граждана подвергся расследованию за причинение глубоких ран в горле другому с использованием разбитой бутылки. В результате, ему предстоит судебный процесс. Это не единственное обвинение, выдвигаемое против него.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц
Федеральные земли Германии

Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц

- Прогнотисты прогнозируют рост безработицы в Рейнланд-Пфальц Эксперты ожидают рост безработицы в Рейнланд-Пфальце к августу. Подробности о развитии ситуации на рынке труда в этом регионе будут представлены местным отделением Федерального агентства по труду в эту пятницу (в 10:00). Количество безработных увеличилось в июле, превысив средний сезонный рост. В это

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На митингах SPD в Бранденбурге до этого: Министр-президент Диетмар Вайдеке и канцлер Олаф Шольц...
Федеральные земли Германии

В самой значительной предвыборной кампании СДПГ перед выборами Шолц выступает в качестве специального гостя

Лидер СДП Германия Вайдке обычно использует местных политических фигур на своих предвыборных митингах в Бранденбурге. Канцлер Шольц участвует в предвыборном мероприятии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Подсудимого обвиняют в различных правонарушениях, в том числе в нападении на надзирателя в тюрьме в...
Федеральные земли Германии

Началось уголовное дело по обвинению в покушении на убийство - в тюрьме начались нападения

Индивиду граждана подвергся расследованию за причинение глубоких ран в горле другому с использованием разбитой бутылки. В результате, ему предстоит судебный процесс. Это не единственное обвинение, выдвигаемое против него.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно