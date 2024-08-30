- Недавно открытая Арена Хайнц-Штайер в Дрездене начала работу.

Дрезденский легендарный стадион "Хайнц-Стейер" возвращается! Этот знаковый объект официально откроется в пятницу в 18:00, украшенный множеством олимпийских и мировых чемпионов. Среди специальных гостей - спринтеры Марлис Гёр и Рената Штехер, длинный прыгун Хайке Дрехслер, метатель молота Ульф Тимermann и длинный прыгун Лутц Домбровски. Готовьтесь к незабываемому спортивному шоу, которое придаст олимпийский дух этому событию. К тому же, даже победившие спортсмены из Парижских игр выразили желание присоединиться к торжествам.

Известный с 1919 года и позднее названный в честь прославленного футболиста, этот легендарный стадион оставил свой след в истории спорта. Немецкий футбольный союз (DFB) проводил там международные матчи до Второй мировой войны. В эпоху ГДР здесь проходили национальные чемпионаты и международные соревнования, и на этой земле было установлено около дюжины мировых рекордов в легкой атлетике.

Олимпийские игры сыграли значительную роль в истории этого стадиона, так как он служил местом проведения различных спортивных событий на предыдущих Играх. Несмотря на то, что он не был официальным олимпийским объектом, его легендарная репутация привлекает олимпийцев и чемпионов, чтобы почтить его возрождение.

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