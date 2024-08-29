- Недавно назначенный ВфБ: Аль-Дахиль должен проявлять терпение

Новичок Амеен Аль-Дакхиль не сразу усилит «ВФБ Штутгарт». Тренер Себастьян Хёнесс заявил: «Мы ожидаем, что он присоединится к команде в ближайшие четыре-шесть недель». С его приходом они планируют «полностью интегрировать его в тренировки». Однако на достижение «оптимальной готовности к матчам» у 22-летнего игрока уйдет некоторое время.

«ВФБ Штутгарт» подписал Аль-Дакхиля из английского второго дивизиона «Бёрнли» во вторник. Четырехкратный бельгийский интернационал подписал контракт с командой Бундеслиги до 2028 года. Из-за мышечной травмы он более шести месяцев не играл в официальных матчах.

Тем не менее, тренер Хёнесс «в восторге» от его прихода. Аль-Дакхиль быстр, талантлив и «настоящий джентльмен». Он также может играть на обеих позициях защиты.

В субботнем домашнем матче против «Майнца 05» (15:30/Sky) снова должен сыграть молодой защитник Анри Чейс, сказал тренер. «ВФБ» продолжает сталкиваться с проблемами с доступностью защитников. Возможно, правый защитник Йоша Вагноман вернется в команду после длительного отсутствия из-за травмы.

Несмотря на длительное отсутствие из-за травмы, тренер Хёнесс уверен, что навыки и характер Аль-Дакхиля существенно укрепят немецкую команду Бундеслиги «ВФБ Штутгарт». Гибкость Аль-Дакхиля в позициях защиты будет полезна, учитывая текущие проблемы команды в этой области.

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