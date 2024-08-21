Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСпортивные

Недавно назначенный тренер "Баварии" Герберт выразил желание получить руководство под руководством Пешича.

По завершении успешной трехлетней карьеры в национальной сборнойчнийcoach Герберт готовится вести баскетбольную команду Байера к победам. Канадец рассчитывает на помощь предшественника и исторического соперника.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

- Недавно назначенный тренер "Баварии" Герберт выразил желание получить руководство под руководством Пешича.

Бывший национальный тренер по баскетболу Гордон Герберт рассчитывает на опытного наставника в своей новой роли тренера FC Bayern. 65-летний специалист рассказал "Спорт-Илюстрированному", что ему интересно сотрудничать с директором баскетбольного клуба "Мюнхен" Марко Пешичем и надеется "учиться у его отца Светислава, который часто приезжает в Мюнхен, что позволяет мне использовать его как ментора".

Светислав Пешич (74) - один из самых уважаемых тренеров в Германии и Европе: сербский специалист привел команду DBB к победе на чемпионате Европы 1993 года и завоевал четыре титула Бундеслиги с "Альба Берлин" и один с "Баварией" в 2014 году. В качестве главного тренера национальной сборной своей страны он недавно встречался с Германией и Гербертом в двух важных матчах: он уступил в финале чемпионата мира 2023 года в Маниле, но затем завоевал бронзовую медаль для Сербии против немцев на Олимпийских играх в Париже.

Встреча с пятью олимпийскими чемпионками

Этот матч стал последним для Герберта в роли главного тренера национальной сборной. Он отказался от выгодных предложений остаться в Германии. Его обрадовало внимание Мюнхена, отметив, что это не было связано с деньгами. "Бавария - один из самых престижных клубов в мире. Эта возможность позволяет мне тренировать нескольких своих бывших игроков национальной сборной". В составе "Баварии" играют пять олимпийских чемпионов: Андреас Обст, Ник Вайлер-Бабб, Нильс Гиффе, Оскар да Сильва и Йоханнес Войтманн.

Всего через восемь дней после матча за бронзовую медаль в Париже и короткого пребывания в своем втором доме в Финляндии канадский тренер начал свою новую работу в Мюнхене в воскресенье. Олимпийские игроки стартового состава отсутствовали на тренировке.

Первый товарищеский матч против Брозе Бамберг состоится в субботу. За ним последует турнир в Любляне, Словения, в начале сентября. Сезон Бундеслиги начнется 20 сентября матчем против Нинерс Кемниц, а Евролига стартует через две недели, 3 октября, домашней игрой против Реала в новом SAP Garden.

Новая роль Гордона Герберта заключается в том, чтобы тренировать баскетбольную команду FC Bayern, что предполагает сотрудничество с бывшим тренером "Альба Берлин" и DBB Светиславом Пешичем, который уже добивался успехов с "Баварией", выиграв титул в 2014 году. Светислав Пешич, высоко ценимый тренер в немецком и европейском спорте, возглавлял национальную команду Германии в двух матчах против бывшей команды Герберта, включая финал чемпионата мира и матч за бронзовую медаль Олимпиады.

В своей новой роли Герберт будет тренировать нескольких своих бывших игроков национальной сборной в Мюнхене, так как в составе баскетбольной команды "Баварии" играют пять олимпийских чемпионов, в том числе Андреас Обст, Ник Вайлер-Бабб, Нильс Гиффе, Оскар да Сильва и Йоханнес Войтманн.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.
Федеральные земли Германии

Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

Пожилая личность, толкающая тачку, пересекает Straße в Лингене, Эмсланд, сталкивается с ДТП и трагически погибает в 65 лет.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Стоимость похищенных камней не указана.
Федеральные земли Германии

Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея.

- Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея. Трое неизвестных лиц ограбили ювелирный магазин, расположенный в здании Гессенского государственного театра в Висбадене. Как сообщил представитель полиции, преступники якобы распылили перцовый спрей на сотрудника магазина ранним утром, похитив ценные ювелирные изделия. После ограбления они скрылись пешком. Точная стоимость

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно