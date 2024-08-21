- Недавно назначенный тренер "Баварии" Герберт выразил желание получить руководство под руководством Пешича.

Бывший национальный тренер по баскетболу Гордон Герберт рассчитывает на опытного наставника в своей новой роли тренера FC Bayern. 65-летний специалист рассказал "Спорт-Илюстрированному", что ему интересно сотрудничать с директором баскетбольного клуба "Мюнхен" Марко Пешичем и надеется "учиться у его отца Светислава, который часто приезжает в Мюнхен, что позволяет мне использовать его как ментора".

Светислав Пешич (74) - один из самых уважаемых тренеров в Германии и Европе: сербский специалист привел команду DBB к победе на чемпионате Европы 1993 года и завоевал четыре титула Бундеслиги с "Альба Берлин" и один с "Баварией" в 2014 году. В качестве главного тренера национальной сборной своей страны он недавно встречался с Германией и Гербертом в двух важных матчах: он уступил в финале чемпионата мира 2023 года в Маниле, но затем завоевал бронзовую медаль для Сербии против немцев на Олимпийских играх в Париже.

Встреча с пятью олимпийскими чемпионками

Этот матч стал последним для Герберта в роли главного тренера национальной сборной. Он отказался от выгодных предложений остаться в Германии. Его обрадовало внимание Мюнхена, отметив, что это не было связано с деньгами. "Бавария - один из самых престижных клубов в мире. Эта возможность позволяет мне тренировать нескольких своих бывших игроков национальной сборной". В составе "Баварии" играют пять олимпийских чемпионов: Андреас Обст, Ник Вайлер-Бабб, Нильс Гиффе, Оскар да Сильва и Йоханнес Войтманн.

Всего через восемь дней после матча за бронзовую медаль в Париже и короткого пребывания в своем втором доме в Финляндии канадский тренер начал свою новую работу в Мюнхене в воскресенье. Олимпийские игроки стартового состава отсутствовали на тренировке.

Первый товарищеский матч против Брозе Бамберг состоится в субботу. За ним последует турнир в Любляне, Словения, в начале сентября. Сезон Бундеслиги начнется 20 сентября матчем против Нинерс Кемниц, а Евролига стартует через две недели, 3 октября, домашней игрой против Реала в новом SAP Garden.

Новая роль Гордона Герберта заключается в том, чтобы тренировать баскетбольную команду FC Bayern, что предполагает сотрудничество с бывшим тренером "Альба Берлин" и DBB Светиславом Пешичем, который уже добивался успехов с "Баварией", выиграв титул в 2014 году. Светислав Пешич, высоко ценимый тренер в немецком и европейском спорте, возглавлял национальную команду Германии в двух матчах против бывшей команды Герберта, включая финал чемпионата мира и матч за бронзовую медаль Олимпиады.

В своей новой роли Герберт будет тренировать нескольких своих бывших игроков национальной сборной в Мюнхене, так как в составе баскетбольной команды "Баварии" играют пять олимпийских чемпионов, в том числе Андреас Обст, Ник Вайлер-Бабб, Нильс Гиффе, Оскар да Сильва и Йоханнес Войтманн.

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