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ЭкономикаНовостиСталелитейная промышленность

Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.

 and  Melissa Williams
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Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.

Ситуация в сталеразделе Thyssenkrupp достигла дна, считает новый руководитель этого подразделения Деннис Грімм. Это может означать более глубокие сокращения, чем ожидалось ранее, что, в свою очередь, может привести к увольнениям сотрудников.

Грімм прокомментировал ситуацию в Западногерманской газете, заявив: "Трудные времена требуют жестких мер. Нам нужно повысить прибыль". Он добавил: "В последнее время рыночные условия ухудшились, и нет никаких признаков скорого восстановления". Thyssenkrupp Steel придется адаптироваться к этим обстоятельствам.

Возможные сокращения в Thyssenkrupp Steel могут оказаться более серьезными, чем ожидалось. Грімм сообщил, что разрабатывается новая "стратегия бизнеса". "Значительная часть пересмотра этой стратегии связана с определением нашей будущей операционной структуры", - объяснил Грімм. "Нам нужно оптимизировать компанию для лучшей производительности - прямо сейчас". Однако Грімм не назвал точных цифр по потерям рабочих мест. "Мы не можем точно сказать, сколько сотрудников мы сохраним после завершения стратегии и переговоров с представителями сотрудников. Но я хочу быть ясным - их будет меньше, чем сейчас", - заявил Грімм.

Грімм сменил Бернхарда Осбурга, который ушел в отставку из-за разногласий с CEO Мигелем Лопесом относительно будущего сталераздела. Лопес выступает за снижение производственных мощностей из-за слабого спроса и передачу сталебизнеса в 50:50 совместное предприятие с чешским миллиардером Даниэлем Кретинским. Представители сотрудников обеспокоены возможными тысячами увольнений.

Кардинальная перестройка

Работники Thyssenkrupp Steel сталкиваются со слабым спросом, в частности в автомобильной промышленности, высокими затратами на энергию и жесткой конкуренцией со стороны Азии. Компания проводит тщательный обзор каждого бизнеса, чтобы определить, будет ли он дальнейшим развиваться внутри или вне компании. "В результате мы последовательно оцениваем и оцениваем перспективы развития всех бизнес-единиц с точки зрения выгоды для всех заинтересованных сторон", - объяснила компания в пятницу. Стратегия портфеля осталась прежней.

Планы по независимости подразделения так же хорошо известны, как и те, которые касаются морского бизнеса, где рассматриваются партнерства с финансовыми инвесторами и государством. Другие сегменты, в том числе Автомобильная технология, также могут претерпеть изменения через партнерства и портфельные активы, если это будет выгодно.

Продолжающиеся трудности в сталелитейной промышленности, как в случае с Thyssenkrupp, вызывают серьезную озабоченность. Грімм упомянул, что Thyssenkrupp Steel нуждается в новой стратегии бизнеса, которая может включать значительные изменения в их операционной структуре и потенциально привести к увольнениям сотрудников.

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