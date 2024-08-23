Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Арагаччи выступает за диалог с ЕС

Бorrell выступил на цифровой платформе X, упомянув обсуждения, которые он вел со своим иранским коллегой в отношении возможного возобновления сотрудничества по вопросам общей важности. Эти обсуждения охватывали темы, такие как необходимость деэскалации и сдержанности, прекращение военной сотрудничества с Россией в конфликте на Украине и управление ядерным оружием. Он подчеркнул важность открытого диалога для снижения региональной напряженности.

Отношения между ЕС и Ираном в последнее время испытывают спад. Члены ЕС обвиняют Тегеран в расширении своей ядерной программы и поддержке радикального исламского ХАМАСа в секторе Газа и России в их конфликте против Украины.

Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время еще больше обострилась: после июльских убийств лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте Иран и его союзники, в том числе Хезболла в Ливане, угрожали Израилю ответными действиями.

Министр иностранных дел Анналена Баerbock (Зеленые) срочно призвала положить конец эскалации на Ближнем Востоке во время телефонного разговора со своим иранским коллегой. На цифровой платформе X МИД подтвердило, что этот разговор также коснулся немецких граждан, содержащихся в заключении в Иране.

Арагычи занял свой пост всего за день до этого и известен своей заинтересованностью в диалоге с Западом. Он сыграл важную роль в переговорах по ядерным вопросам и занял значимое положение в ядерной сделке с Западом в 2015 году. Однако действительность сделки была утрачена после одностороннего выхода бывшего президента США Дональда Трампа три года назад. В результате Иран возобновил свою ядерную программу. Попытки восстановить соглашение пока безуспешны.

Несмотря на tensions между Ираном и ЕС, переговоры Борреля с его иранским коллегой указывают на желание возобновить сотрудничество в рамках ЕС по вопросам общего интереса, таким как деэскалация и управление ядерным оружием. ЕС, обеспокоенный расширением ядерной программы Ирана и его поддержкой ХАМАСа и России, работает над поддержанием диалога с Тегераном, надеясь найти дипломатическое решение текущих проблем.

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