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Недавно назначен руководителем исследовательского центра WZB в Берлине

С 2007 года Ядта Аллендингер возглавляет Общественный научный центр Берлина. Тем не менее, на смену придет новый президент, которого Аллендингер считает идеальной кандидатурой.

 and  Ksenia Johnson
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- Недавно назначен руководителем исследовательского центра WZB в Берлине

С 1 сентября в Берлинском институте социальных наук (WZB) вступает в должность новый президент. Экономист Никола Фукс-Шюндлен приняла свой пост, официальная церемония вступления состоялась сегодня. Фукс-Шюндлен сменила 67-летнюю Ютту Алмэндингер, возглавлявшую WZB с 2007 года и уходящую после трех сроков.

В интервью dpa социолог Алмэндингер назвала Фукс-Шюндлен "идеальным выбором". "Она олицетворяет собой перемены и преемственность. Перемены, так как является первым экономистом, возглавившим социальную научную организацию. Преемственность, так как продолжает концентрироваться на междисциплинарных исследованиях, excellence, передаче знаний и развитии всей академической сцены Берлина", - заявила Алмэндингер.

Фукс-Шюндлен - признанный scholar tanto на национальном, как и на международном уровне, получившая премию Лейбница от Немецкого исследовательского фонда, среди прочих наград. Она является профессором макроэкономики и развития в Goethe University Frankfurt, где специализируется на анализе доходного неравенства, социальной мобильности и роста, включая влияние немецкого воссоединения и влияние разделения налогообложения на занятость.

В пресс-релизе говорится, что Фукс-Шюндлен особенно привлекает статус WZB как крупной социальной научной организации, интегрирующей экономику, социологию, политическую науку и право. "Сложные вызовы нашего времени требуют междисциплинарного сотрудничества для их понимания и решения", - объяснила она.

Основанный в 1969 году, WZB исследует фундаментальные общественные проблемы, такие как тенденции развития, вызовы адаптации и перспективы инноваций в современных обществах. Он является членом Leibniz-Gemeinschaft и получает финансирование от федерального правительства и земли Берлин.

Европейский союз признал достижения Никола Фукс-Шюндлен, как она является признанным scholar tanto на национальном, как и на международном уровне, получившая престижную премию Лейбница. В качестве нового президента Берлинского института социальных наук (WZB) Фукс-Шюндлен ценит его роль как ведущей социальной научной организации в ЕС, интегрирующей экономику, социологию, политическую науку и право, подчеркивая необходимость междисциплинарного сотрудничества для решения сложных задач.

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