Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Недавно избранный президент Ирана стремится защитить женщин от контроля со стороны моральных сил страны.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

Недавно избранный президент Ирана стремится защитить женщин от контроля со стороны моральных сил страны.

В ходе своей предвыборной кампании недавний избранный президент Ирана Масуд Песешкиан обещал ликвидировать присутствие полиции нравов на улицах. Однако на своей первой пресс-конференции его заявления звучали менее решительно. Он также затронул вопрос о ядерном оружии.

Два года спустя после трагической смерти Махсы Амини, активной курдской женщины, Песешкиан пообещал принять меры против жестокого обращения полиции нравов с женщинами. "Женщины не должны иметь дело с полицией нравов. Я позабочусь, чтобы они были в покое", - заявил реформаторский президент, вступивший в должность в июле. Даже генеральный прокурор заявил, что у агентства нет полномочий преследовать женщин.

Амини, 22-летняя девушка, скончалась 16 сентября 2022 года после своего ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого исламского дресс-кода. Ее смерть вызвала месяцы протестов, в результате которых погибли сотни человек, в том числе многие сотрудники безопасности, и тысячи были арестованы. В разгар своей кампании Песешкиан резко критиковал смерть Амини и обещал упразднить полицию нравов. Агентство ответственно за соблюдение хиджаба женщинами.

Смягчение ограничений в Интернете

Песешкиан также объявил о смягчении ограничений в Интернете, особое внимание уделив социальным сетям. Во время протестов 2022 года Иран наложил блокировку на наиболее часто используемые платформы, в том числе Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter и TikTok.

Переходя к международным отношениям с США, Песешкиан заявил, что Иран не будет провоцировать конфликт, если США уважают суверенитет Ирана. "Мы не враги. Мы не строили военные объекты возле их границ", - сказал он. Кроме того, Песешкиан заверил, что нет намерений разрабатывать ядерное оружие. "Мы придерживались соглашения", - заявил он, добавив, что США нарушили сделку и вынудили Иран реагировать.

Песешкиан сменил ультраконсервативного президента Эбрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета в мае.

Новоизбранный президент Песешкиан признал позицию генерального прокурора о том, что полиция нравов не имеет полномочий преследовать женщин, что указывает на возможные действия Комиссии. В своем международном обращении Песешкиан подчеркнул, что Иран придерживается ядерного соглашения и не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявляя, что Комиссия будет придерживаться этого обязательства.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно