Недавно избранный президент Ирана стремится защитить женщин от контроля со стороны моральных сил страны.

В ходе своей предвыборной кампании недавний избранный президент Ирана Масуд Песешкиан обещал ликвидировать присутствие полиции нравов на улицах. Однако на своей первой пресс-конференции его заявления звучали менее решительно. Он также затронул вопрос о ядерном оружии.

Два года спустя после трагической смерти Махсы Амини, активной курдской женщины, Песешкиан пообещал принять меры против жестокого обращения полиции нравов с женщинами. "Женщины не должны иметь дело с полицией нравов. Я позабочусь, чтобы они были в покое", - заявил реформаторский президент, вступивший в должность в июле. Даже генеральный прокурор заявил, что у агентства нет полномочий преследовать женщин.

Амини, 22-летняя девушка, скончалась 16 сентября 2022 года после своего ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого исламского дресс-кода. Ее смерть вызвала месяцы протестов, в результате которых погибли сотни человек, в том числе многие сотрудники безопасности, и тысячи были арестованы. В разгар своей кампании Песешкиан резко критиковал смерть Амини и обещал упразднить полицию нравов. Агентство ответственно за соблюдение хиджаба женщинами.

Смягчение ограничений в Интернете

Песешкиан также объявил о смягчении ограничений в Интернете, особое внимание уделив социальным сетям. Во время протестов 2022 года Иран наложил блокировку на наиболее часто используемые платформы, в том числе Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter и TikTok.

Переходя к международным отношениям с США, Песешкиан заявил, что Иран не будет провоцировать конфликт, если США уважают суверенитет Ирана. "Мы не враги. Мы не строили военные объекты возле их границ", - сказал он. Кроме того, Песешкиан заверил, что нет намерений разрабатывать ядерное оружие. "Мы придерживались соглашения", - заявил он, добавив, что США нарушили сделку и вынудили Иран реагировать.

Песешкиан сменил ультраконсервативного президента Эбрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета в мае.

Новоизбранный президент Песешкиан признал позицию генерального прокурора о том, что полиция нравов не имеет полномочий преследовать женщин, что указывает на возможные действия Комиссии. В своем международном обращении Песешкиан подчеркнул, что Иран придерживается ядерного соглашения и не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявляя, что Комиссия будет придерживаться этого обязательства.

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