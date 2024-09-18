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Недавно Google триумфировал в отмене первоначального антимонопольного штрафа ЕС в размере 1,7 миллиарда долларов.

Гугл одерживает победу в пересмотре справедливости в размере 1,49 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов США) от Европейского Союза, в то время как Кваликом не удалось отменить штраф.

 and  Hanna Hofmann
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Главный офис Google, расположенный в Маунтин-Вью, Калифорния, запечатленный в августе 2024 года
Главный офис Google, расположенный в Маунтин-Вью, Калифорния, запечатленный в августе 2024 года

Недавно Google триумфировал в отмене первоначального антимонопольного штрафа ЕС в размере 1,7 миллиарда долларов.

В среду Google одержал победу в судебном споре против огромного штрафа в €1.49 миллиарда ($1.66 миллиарда) от Европейского Союза за нарушение антимонопольного законодательства, в то время как Qualcomm потерпел неудачу в попытке отменить свой штраф.

Решения суда подчеркивают разную успешность бывшего главы антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестгер в поддержании своей жесткой позиции в отношении больших технологических компаний в суде. На прошлой неделе она одержала две значительные победы: одну против Google по отдельному вопросу и другую против налогового соглашения Apple с ирландскими властями.

В 2019 году Европейская комиссия обвинила Google, дочернюю компанию Alphabet (GOOGL), в злоупотреблении своей рыночной доминирующей позицией, ограничивая веб-сайты в использовании третьих сторон посредников в рекламе за пределами своей платформы AdSense, которая предоставляла поисковые объявления. Утверждалось, что незаконные практики продолжались с 2006 по 2016 год.

Общий суд ЕС, часть Европейского суда юстиции, в основном согласился с оценкой комиссии по конкуренции, но отменил штраф, заявив, что комиссия не учла все соответствующие факторы.

"Комиссия не доказала, что оспариваемые пункты могли бы, во-первых, возможно, сдерживать инновации, во-вторых, помочь Google сохранить и усилить свою доминирующую позицию на национальных рынках онлайн-рекламы, а в конечном итоге, навредить потребителям", - заявили судьи.

Google отнес этот случай к определенной категории текстовых поисковых объявлений, отображаемых на ограниченном числе веб-сайтов издателей.

"Мы внесли изменения в наши контракты в 2016 году, чтобы удалить соответствующие пункты, даже до решения Комиссии. Мы рады, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф", - сказал Google в электронном письме в ответ.

Комиссия, имея право обжаловать решение в Европейском суде юстиции по вопросам права, планирует оценить решение и рассмотреть возможные последующие шаги.

Штраф AdSense, один из трех штрафов, общий размер которых составляет €8.25 миллиарда ($9.18 миллиарда), наложенный на Google, был инициирован в 2010 году жалобой от Microsoft.

Что касается Qualcomm, американскому производителю чипов удалось только уменьшить свой штраф ЕС за нарушение антимонопольного законодательства на €3.3 миллиона, с €242 миллиона до €238.7 миллиона.

Судьи отклонили все его доводы. Комиссия наложила штраф в 2019 году, утверждая, что Qualcomm продавала свои чипсеты по цене ниже себестоимости с 2009 по 2011 год, практику, известную как демпинг, чтобы подорвать британского разработчика программного обеспечения для телефонов Icera, ныне часть Nvidia.

Комиссия признала это решение.

Qualcomm, имея право обжаловать решение в Европейском суде юстиции по вопросам права, не сразу отреагировала на запрос на комментарий.

В сфере технологических компаний Google недавно удалось отменить значительный штраф в €1.49 миллиарда от Европейского Союза, несмотря на то, что Общий суд ЕС в основном согласился с оценкой регулятора по делу. С другой стороны, Qualcomm потерпел неудачу в попытке отменить более мелкий штраф в €238.7 миллиона, что подчеркивает разные успехи в антимонопольных спорах в секторе технологий.

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