- Недавно Германия назначила двух дипломатических представителей в Канаде, отныне выполняя двойную роль посла в североамериканской стране.

Этот необычный расклад предполагает, что Германия впервые назначает своего посла в Канаде, что может стать прецедентом для будущих случаев: Тьорвен Белльманн и Маттиас Люттенберг теперь совмещают должности послов в Оттаве. Пара, сопровождаемая тремя детьми, переехала в Канаду, страну G7, и будет совместно представлять Германию во второй по величине стране мира с сентября.

По словам Белльманн, Министерство иностранных дел Германии под руководством министра иностранных дел Баerbock целенаправленно меняет рабочие практики, чтобы продвигать гендерное равенство, стимулировать женщин на руководящих позициях и сделать профессию более семейной. Белльманн ранее работала политическим директором у немецкого министра иностранных дел в 2022 году и входила в его ближайшее окружение, а Люттенберг был директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.

Министерство иностранных дел также должно оставаться конкурентоспособным

Ввиду двух полноценных высоконапряженных работ, детям пары, которым 10, 12 и 15 лет, бывает трудно уделять достаточно времени семье. Устроенные подобным образом посольства, как в Оттаве, стремятся предоставить дипломатам возможности карьерного роста без ущерба для семейных отношений. Как объясняет посол Люттенберг, "Наш график рассчитан на восемь месяцев. Это означает, что один человек работает послом восемь месяцев, а затем другой берет на себя обязанности. Непосредственно не работающий посол в основном занимается семейными делами на родине".

После немецких посольских пар в Словении и Швеции Канада стала третьей страной, принявшей такое решение на этом уровне. Это требует согласия принимающей страны - управление двумя представителями может быть сложным. Белльманн объясняет, что для Министерства иностранных дел важно оставаться конкурентоспособным по сравнению с более молодыми профессионалами. Дипломатическая карьера, с частыми переездами, исторически была сложной для семей с детьми. Для дипломатов-пар, чьи оба партнера достигают высоких постов, таких как послы, часто приходится делать личные или профессиональные жертвы.

Четко определенные роли - дома и на работе

Если между немецкими послами в Оттаве возникнут разногласия по дипломатической стратегии, процесс принятия решений будет ясен, согласно Люттенбергу: "Если у нас когда-либо будут расходиться мнения, будет четкое распределение ролей. Тогда тот, кто несет ответственность за последствия своих решений, будет нести за них ответственность - как в профессиональном, так и в личном плане".

Посол Белльманн начнет свой первый срок с сентября, и до этого времени оба представителя, скорее всего, несколько раз объяснят свой необычный рабочий график принимающей стране. Интерес других дипломатов и канадских представителей очевиден. Люттенберг частично объясняет это интересом летнего сезона, но ожидает, что вскоре политические и дипломатические вопросы займут центральное место. В конце концов, Люттенберг подтверждает, что оба немецких посла в Канаде не только делят должность, но и получают одну зарплату посла.

Министерство иностранных дел Германии осознает важность сохранения конкурентоспособности в Центральной Азии, регионе с существенными геополитическими последствиями. Люттенберг, будучи директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, сыграл решающую роль в формировании дипломатических отношений Германии с этими регионами.

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