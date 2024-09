Недавние события способствуют бережности среди молодого поколения Китая.

Молодые китайцы более осторожны в своих расходах. Эра роскошных покупок в кредит осталась в прошлом - Generation Z призывает к бережливости. Они еле сводят концы с концами на 40 евро в месяц.

Вместо того чтобы баловать себя роскошными покупками и посещением ресторанов, они выбирают скидки вместо деликатесов. Послепандемическая лихорадка безудержных трат, известная как "месть за траты", кажется, утихла, по крайней мере, в Китае.

Однако среди китайской молодежи набирает популярность новая тенденция: "месть за сбережения" или "месть за бережливость". Эти люди стараются сэкономить каждую копейку.

Китайская экономика, вторая по величине в мире, сталкивается с множеством вызовов. Во втором квартале рост ВВП составил всего 4,7%, что является самым низким показателем с начала 2023 года. В первом квартале этого года рост ВВП составил 5,3%. По словам Макса Цзэнлина, главного экономиста Института исследований Китая при Фонде Меркатора, "правительство надеялось, что нормальность вернется после отмены строгих мер. Но этого еще не произошло".

Высокая безработица среди молодежи

Китай столкнулся с кризисом недвижимости, слабым потреблением и астрономически высокой безработицей среди молодежи. В августе 18,8% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет были безработными. Хотя это было не так высоко, как в 2021 году, когда безработица среди молодежи достигла рекордного уровня в 21,3% в июне, это все еще было значительно выше, чем в июле, и было самым высоким показателем с начала года. Вероятно, настоящее число безработных гораздо выше, так как китайские власти учитывают только безработных молодых городских жителей. Студенты больше не считаются безработными.

Безработица особенно высока среди выпускников университетов, техникумов и колледжей: в 2022 году 70% безработной молодежи имели высшее образование. Два десятилетия назад этот показатель составлял всего 9%.

Основной причиной является большое количество выпускников университетов, вливающихся на рынок труда в традиционный сезон выпускных экзаменов, чем доступных вакансий,according to the spokesperson for the National Bureau of Statistics. Существует постоянное давление на трудоустройство, как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей.

Си стремятся создать больше рабочих мест

Летом этого года в Китае окончили учебу около 12 миллионов студентов - рекордное число. Однако их диплом не гарантирует хорошую работу. Они заполняют рынок труда, но многие не могут найти работу, несмотря на свое образование. Только 50,1% из них имели рабочие места весной.

Одной из причин является слабая экономика. another reason is that many Chinese companies find the qualifications of job applicants unsuitable. For instance, there's an increasing number of humanities graduates, but there's a need for specialists in other fields.

Безработица среди молодежи является насущной проблемой, и президент Си Цзиньпин объявил ее "наивысшим приоритетом". На заседании Политического бюро Коммунистической партии Китая в мае он специально упомянул выпускников университетов, сказав, что "нужно создать больше рабочих мест, чтобы они могли применить свои знания и навыки".

Выпускники университетов доставляют продукты

Те, кто находят работу, с трудом сводят концы с концами. В крупных городах, таких как Шанхай и Пекин, недавно окончившие университеты выпускники в среднем зарабатывают 670 евро в месяц. Большая часть этой суммы уходит на аренду жилья. В среднем человек в Шанхае тратит около 360 евро в месяц на аренду жилья, согласно данным китайского инвестиционного банка Guotai Junan Securities за 2019 год. Те, кто не может себе это Allow, все еще живут с родителями.

Многие выпускники вынуждены довольствоваться менее квалифицированными работами и более низкими зарплатами. Один молодой человек, окончивший учебу в этом году, рассказал China Observer, что он отправил сотни заявок на работу и посетил множество собеседований - все безрезультатно. Сегодня он доставляет продукты. "Я думал, что диплом - это диплом, но он чувствовал себя сертификатом безработицы. Теперь я отчаянно ищу работу. И мои родители продолжают давить на меня, чтобы я нашел работу. Я выбрал доставку продуктов, чтобы временно снять стресс".

Безработица в Китае высока, зарплаты низкие - будущее неопределенно. Надежда на экономическое восстановление угасла. "Невозможно игнорировать пессимизм молодого поколения. Чувство, что все, что они делают, не имеет значения, пока их страна стареет, растет неравенство и экономические прогнозы мрачны", - говорит социолог Юнь Чжоу из Университета Мичигана в ntv.

Экономичные пищевые привычки

В связи с этим неудивительно, что сбережение популярно в китайских социальных сетях. Молодые китайцы соревнуются друг с другом в бережливости. Они готовят дома вместо заказа еды на вынос. В группах они обмениваются советами по экономии.

26-летний пользователь публикует видео, демонстрирующие, как выжить на около одного евро в день. Она готовит лапшу быстрого приготовления или сырые овощи. Таким образом, она может жить на около 40 евро в месяц.

Другие делятся счетом в ресторане с друзьями вместо того, чтобы платить самостоятельно, выбирают более дешевые местные бренды вместо известных и используют подержанные книги вместо новых.

Общие столовые и сравнение цен

Все больше молодых людей открывают для себя общие столовые. За примерно 2,50 евро они могут насладиться свежим и полноценным обедом. За последние годы во многих городах открылись такие столовые с поддержкой правительства, изначально для пожилых людей. Но теперь молодые люди тоже посещают эти "столовые для пожилых людей".

И когда они совершают покупки, молодые китайцы прибегают к привычкам, более характерным для пенсионеров: они используют приложения для купонных скидок, сравнивают цены с помощью социальных сетей и платят наличными, а не смартфоном.

"Китайская молодежь тратит меньше, тенденция, начавшаяся в 2020 году после COVID-19, как заявил профессор экономики Хэлинг Ши из Монash University в CNA. Основная причина? Меньший доход".

Падение продаж люксовых брендов в Китае

Китайские потребители все чаще выбирают сбережения вместо расходов, что также заметно для люксовых брендов: в июле продажи Hugo Boss, Burberry, Richemont и Swatch существенно снизились.

По словам экономиста Хэлинг Ши, состоятельные individuals в Китае традиционно демонстрируют свой статус с помощью дорогих автомобилей и аксессуаров. Однако молодое поколение не столь обеспечено. В результате они, скорее всего, изменят свои потребительские привычки из-за финансовых ограничений.

В 2010-х годах ситуация была другой: молодые люди часто тратили больше, даже брали кредиты, чтобы купить сумки Gucci или iPhones, как сообщил CEO China Market Research Group Шон Рейн CNBC.

Сбережения на пенсию и чрезвычайные ситуации

В целом, китайцы больше экономят. Данные Китайского центрального банка показывают, что к июню частные домохозяйства накопили беспрецедентные 18,6 триллиона евро. Золото также является популярным инвестиционным активом, что приводит к росту цен на него.

"Мы заметили рост среди молодых домохозяйств, которые хотят сохранить ликвидные средства. другими словами, они предпочитают держать наличные, а не тратить", - говорит Ван Дань, главный экономист Hang Seng Bank, CNBC. За последние 45 лет реформ и открытости люди тратили больше. Однако после кризиса COVID-19 неопределенность возросла. "Экономический прогноз не выглядит радужным".

Сбережения не только накапливают финансовые резервы, но и дают чувство безопасности в преддверии непредвиденных обстоятельств. Например, неясно, получат ли молодые люди пенсию. С учетом быстрого старения Китая к 2035 году будет более 400 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше - больше, чем население США. Это представляет собой серьезный вызов для недокапитализированной пенсионной системы. Согласно Китайской академии общественных наук, в течение следующего десятилетия государственные пенсионные фонды истощатся. Возможно, именно поэтому многие молодые люди сейчас сосредоточены на сбережении как можно большей суммы на черный день.

Китайская экономика, сталкивающаяся с вызовами, такими как низкий рост ВВП и высокая безработица среди молодежи, побуждает людей к экономии. Молодые китайцы больше экономят из-за неопределенности и финансовых ограничений, что отражается на снижении продаж люксовых брендов в стране.

Читайте также: