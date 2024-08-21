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Недавние результаты показывают, что рост занятости в США значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Последние данные, обнародованные в среду, свидетельствуют о том, что рост рабочих мест в США в течение большей части прошлого года был менее резким, чем казалось сначала.

 and  Grigoriy Williams
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Кандидаты на рабочее место принимают участие в карьерном событии 26 июня в СаPOSE
Кандидаты на рабочее место принимают участие в карьерном событии 26 июня в СаPOSE

Недавние результаты показывают, что рост занятости в США значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Исходная оценка числа рабочих мест за март этого года, представленная предварительным годовым обзором данных о рабочей силе от Бюро статистики труда, кажется неточной. По-видимому, было на 818 000 рабочих мест меньше, чем было первоначально объявлено.

Если разделить это расхождение на предыдущий год, начиная с апреля 2023 года, то, скорее всего, каждый месяц в среднем добавлялось на 68 167 рабочих мест меньше.

Бюро статистики труда регулярно пересматривает свои данные на основе ежемесячного опроса бизнеса и впоследствии корректирует уровень занятости в марте в соответствии с данными, полученными в рамках программы квартальной переписи занятости и заработной платы.

Предварительные данные этого года, опубликованные в среду, были задержаны более чем на полчаса. Несмотря на то, что в настоящее время выпущенные цифры остаются предварительными, они служат значительным индикатором общего состояния и активности на рынке труда США. Рост числа рабочих мест замедлился больше, чем ожидалось, что усложняет ситуацию для Федеральной резервной системы и ее размышления о корректировке процентных ставок.

Эта ситуация все еще развивается и будет подвергаться дальнейшим обновлениям.

Пересмотр Бюро статистики труда данных о занятости в марте может потенциально повлиять на общий бизнес-просмотр на год. Расхождение в количестве рабочих мест подчеркивает важность точных экономических данных для принятия обоснованных решений в различных секторах бизнеса.

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