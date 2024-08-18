- Недавние публичные демонстрации вспыхнули в Израиле, призывая к соглашению по Газе.

В контексте оптимизма в отношении урегулирования конфликта в Газе в ходе переговоров о перемирии, многочисленные individuals вышли на улицы Израиля, требуя соглашения. Люди, удерживаемые ХАМАСом в Газе, на фоне более чем десятимесячного конфликта, якобы исчерпали свой запас времени, что приводит к мнению, что соглашение должно быть достигнуто немедленно, как заявил брат пленного в "Времена Израиля".

Демонстранты вновь выразили желание об отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и новых выборах. Они обвиняют Нетаньяху в сорвавании сделки и подчинении требованиям своих правых партнеров по коалиции.

Переговорщики ожидаются в Каире, Египет, сегодня, чтобы обсудить оставшиеся вопросы. США, Катар и Египет выступают в качестве посредников в косвенных переговорах между Израилем и ХАМАСом. Кроме того, госсекретарь США Antony Blinken планирует встретиться с израильским политическим руководством сегодня, чтобы побудить к соглашению.

Контроль над границей Газы с Египтом остается спорным вопросом. Требование Израиля о постоянном контроле над границей между сектором Газа и Египтом якобы является одним из последних препятствий для соглашения. Это требование было исключено из первоначального предложения по преодолению оставшихся вопросов, согласно каналу 12. ХАМАС обвиняет Израиль в задержке переговоров, отказываясь покинуть коридор Филадельфии, вдоль южного края Газы. ХАМАС требует полного вывода Израиля.

Премьер-министр Нетаньяху настаивает на том, что армия Израиля должна продолжать контролировать коридор Филадельфии после перемирия, чтобы предотвратить контрабанду оружия. Еще один спорный вопрос - вопрос о возвращении жителей, бежавших в южный сектор Газа, в закрытый прибрежный регион на севере. Нетаньяху требует, чтобы соглашение предотвратило возвращение вооруженных боевиков ХАМАС на север. Если Израиль не проявит гибкость по этим вопросам, то нет оснований для оптимизма, согласно каналу 12.

Главнокомандующий армии Израиля Херци Халеви недавно заявил, что армия может сохранить контроль над коридором Филадельфии без постоянного присутствия и периодических рейдов. После последнего раунда переговоров в Дохе израильская делегация выразила сдержанный оптимизм в отношении перемирия. Сделка, основанная на обновленном предложении США, содержит "приемлемые компоненты для Израиля", согласно офису Нетаньяху. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано в Каире к концу следующей недели, на котором переговорщики обсудят оставшиеся вопросы.

Есть предупреждения о возможном обострении. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) и ее коллеги из Франции, Великобритании и Италии призвали все стороны положительно и гибко участвовать в процессе. Они подчеркнули важность избегания мер, которые могли бы привести к обострению и поставить под угрозу шанс на мир.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что война в секторе Газа может погрузить весь регион в "непрекращающийся цикл нестабильности". Поэтому крайне важно использовать текущие переговоры для прекращения войны. Соглашение предотвратит дальнейшую кровопролитность и защитит регион от последствий дальнейшего обострения.

Иран и ливанская шиитская милиция "Хезболла" угрожали местью после убийства зарубежного лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и военного командира "Хезболлы" более двух недель назад. Атака ожидалась с тех пор. Оба образования связаны с ХАМАСом и могут воздержаться от более крупной, возможно, скоординированной атаки против Израиля в случае перемирия в Газе.

Родственники заложников требуют соглашения. Представитель ХАМАС, не участвовавший в переговорах в Дохе, остался сдержанным в отношении результатов переговоров. Президент США Джо Байден представил трехфазное предложение о прекращении войны в мае. Оно предусматривает бесконечный шестинедельный перемирие, последующие освобождения заложников, постоянное прекращение боевых действий и реконструкцию Газы в последней фазе.

ХАМАС продолжает удерживать 115 заложников, согласно израильским данным, из которых 41 объявлены погибшими Израилем. Кроме того, другие заложники могут быть мертвы. Во время последних массовых протестов по всей стране отец заложника сказал израильской газете "Хаарец": "Даже если это не идеальная сделка, это единственная сделка, которая есть".

Конфликт в Газе начался после террористической атаки ХАМАСа и других экстремистов из Газы на южный Израиль 7 октября, что привело к более чем 1200 смертельным случаям и 250 похищениям. В блокированном прибрежном регионе, по данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, якобы погибли около 40 000 человек.

Международное сообщество внимательно следит за текущими переговорами, при этом госсекретарь США Antony Blinken планирует встретиться с израильскими лидерами в Катаре. Несмотря на прогресс в переговорах в Дохе, ситуация в Дохе остается напряженной, так как родственники заложников страстно надеются на разрешение в Дохе, где ХАМАС продолжает удерживать многих пленников.

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