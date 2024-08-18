Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДоха

Недавние публичные демонстрации вспыхнули в Израиле, призывая к соглашению по Газе.

Текущие переговоры в Газе приводят к возрастанию давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Два спорных требования ставят вызовы. Какое влияние может оказать визит государственного секретаря США Энтони Блинкена?

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Мnogiye в Израиле призывают к миру в конфликте в Газе.
Мnogiye в Израиле призывают к миру в конфликте в Газе.

- Недавние публичные демонстрации вспыхнули в Израиле, призывая к соглашению по Газе.

В контексте оптимизма в отношении урегулирования конфликта в Газе в ходе переговоров о перемирии, многочисленные individuals вышли на улицы Израиля, требуя соглашения. Люди, удерживаемые ХАМАСом в Газе, на фоне более чем десятимесячного конфликта, якобы исчерпали свой запас времени, что приводит к мнению, что соглашение должно быть достигнуто немедленно, как заявил брат пленного в "Времена Израиля".

Демонстранты вновь выразили желание об отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху и новых выборах. Они обвиняют Нетаньяху в сорвавании сделки и подчинении требованиям своих правых партнеров по коалиции.

Переговорщики ожидаются в Каире, Египет, сегодня, чтобы обсудить оставшиеся вопросы. США, Катар и Египет выступают в качестве посредников в косвенных переговорах между Израилем и ХАМАСом. Кроме того, госсекретарь США Antony Blinken планирует встретиться с израильским политическим руководством сегодня, чтобы побудить к соглашению.

Контроль над границей Газы с Египтом остается спорным вопросом. Требование Израиля о постоянном контроле над границей между сектором Газа и Египтом якобы является одним из последних препятствий для соглашения. Это требование было исключено из первоначального предложения по преодолению оставшихся вопросов, согласно каналу 12. ХАМАС обвиняет Израиль в задержке переговоров, отказываясь покинуть коридор Филадельфии, вдоль южного края Газы. ХАМАС требует полного вывода Израиля.

Премьер-министр Нетаньяху настаивает на том, что армия Израиля должна продолжать контролировать коридор Филадельфии после перемирия, чтобы предотвратить контрабанду оружия. Еще один спорный вопрос - вопрос о возвращении жителей, бежавших в южный сектор Газа, в закрытый прибрежный регион на севере. Нетаньяху требует, чтобы соглашение предотвратило возвращение вооруженных боевиков ХАМАС на север. Если Израиль не проявит гибкость по этим вопросам, то нет оснований для оптимизма, согласно каналу 12.

Главнокомандующий армии Израиля Херци Халеви недавно заявил, что армия может сохранить контроль над коридором Филадельфии без постоянного присутствия и периодических рейдов. После последнего раунда переговоров в Дохе израильская делегация выразила сдержанный оптимизм в отношении перемирия. Сделка, основанная на обновленном предложении США, содержит "приемлемые компоненты для Израиля", согласно офису Нетаньяху. Еще одно высокоуровневое совещание запланировано в Каире к концу следующей недели, на котором переговорщики обсудят оставшиеся вопросы.

Есть предупреждения о возможном обострении. Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) и ее коллеги из Франции, Великобритании и Италии призвали все стороны положительно и гибко участвовать в процессе. Они подчеркнули важность избегания мер, которые могли бы привести к обострению и поставить под угрозу шанс на мир.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что война в секторе Газа может погрузить весь регион в "непрекращающийся цикл нестабильности". Поэтому крайне важно использовать текущие переговоры для прекращения войны. Соглашение предотвратит дальнейшую кровопролитность и защитит регион от последствий дальнейшего обострения.

Иран и ливанская шиитская милиция "Хезболла" угрожали местью после убийства зарубежного лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и военного командира "Хезболлы" более двух недель назад. Атака ожидалась с тех пор. Оба образования связаны с ХАМАСом и могут воздержаться от более крупной, возможно, скоординированной атаки против Израиля в случае перемирия в Газе.

Родственники заложников требуют соглашения. Представитель ХАМАС, не участвовавший в переговорах в Дохе, остался сдержанным в отношении результатов переговоров. Президент США Джо Байден представил трехфазное предложение о прекращении войны в мае. Оно предусматривает бесконечный шестинедельный перемирие, последующие освобождения заложников, постоянное прекращение боевых действий и реконструкцию Газы в последней фазе.

ХАМАС продолжает удерживать 115 заложников, согласно израильским данным, из которых 41 объявлены погибшими Израилем. Кроме того, другие заложники могут быть мертвы. Во время последних массовых протестов по всей стране отец заложника сказал израильской газете "Хаарец": "Даже если это не идеальная сделка, это единственная сделка, которая есть".

Конфликт в Газе начался после террористической атаки ХАМАСа и других экстремистов из Газы на южный Израиль 7 октября, что привело к более чем 1200 смертельным случаям и 250 похищениям. В блокированном прибрежном регионе, по данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, якобы погибли около 40 000 человек.

Международное сообщество внимательно следит за текущими переговорами, при этом госсекретарь США Antony Blinken планирует встретиться с израильскими лидерами в Катаре. Несмотря на прогресс в переговорах в Дохе, ситуация в Дохе остается напряженной, так как родственники заложников страстно надеются на разрешение в Дохе, где ХАМАС продолжает удерживать многих пленников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недавно назначенный Премьер-министр Прают Chungsuwan официально получил роль создания нового...
Политика

Недавно назначенный глава администрации Таиланда получает королевское одобрение

На пороге 38-го года жизни Паетонгтан Шинаватра готовится вступить в должность премьер-министра Таиланда. Член влиятельной семьи берет на себя задачу возглавить страну с честностью.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Помощник начальника райотдела шерифа Полдинга, которого назвали Брэндоном Кэughинэми, получил...
Политика

Депутат из Джорджии погиб во время вмешательства в семейное разногласие, что стало первым случаем гибели на службе для департамента шерифа.

Сотрудник шерифского департамента в северо-западной Джорджии трагически погиб при реагировании на задание в ситуации домашнего насилия в субботу ночью. Это несчастный случай стал первым случаем смерти в/service исполнения служебных обязанностей в департаменте, согласно данным властей.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Начальник оперативной патрульной службы Самуэль Брикс II из сектора américains Pограничной...
Политика

Во время урагана Дебби на берегах Флориды было обнаружено более $1,6 млн. кокаина, как сообщают власти.

Ураган Дебби не только оставил след смертоносной разрухи по всему Юго-Востоку, но и более 45 кг нелегальных веществ, которые были найдены вдоль побережья Флориды, по словам официальных лиц.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В окружении критики, ярости и ненависти: премьер-министр Израиля, Нетаньяху.
Политика

Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами

Пропалестинское митинг в Берлине завершилось ненавистью и нацистскими жестами Тысячи людей собрались в Берлине в субботу, чтобы отстаивать права палестинцев. Вместо этого они напали на полицию, открыто поддержали ХАМАС и даже копировали нацистские приветствия. Согласно сообщениям полиции, более 10 офицеров получили ранения во время митинга в поддержку Палестины в Берлине.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно