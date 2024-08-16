- Недавние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показывают, в какие периоды люди стареют быстрее.

Недавнее исследование из Стэнфордского университета привлекло внимание тех, кто запасается кремами от морщин. Опубликованное в журнале "Nature Aging", посвященном исследованиям старения, исследование под названием "Нелинейная динамика профилей мульти-омов во время старения человека" проливает свет на менее изученную сторону старения.

Традиционно ученые в основном фокусировались на линейных изменениях в процессе старения, согласно авторам исследования. Это подразумевает, что старение рассматривается как процесс, который следует прямой линией без значительных отклонений. Однако исследование указывает на то, что определенные возрастные заболевания и риск смертности достигают пика в определенные этапы жизни, что требует исследования нелинейных изменений.

В течение нескольких лет исследователи анализировали данные 108 участников в возрасте от 25 до 75 лет, проживающих в Калифорнии, США. Кровь и образцы фекалий брались каждые 3-6 месяцев, а мазки брались со кожи, рта и носа. Протокол исследования был всеобъемлющим.

Старение не является постепенным процессом

Исследование проанализировало более 135 000 биологических характеристик, что дало миллиарды данных. Оказалось, что 81% этих молекул показали нелинейные изменения. По словам Майкла Снайдера, главного автора исследования и генетика из Стэнфордского университета, люди стареют рывками, а не постепенно. "Мы не эволюционируем постепенно со временем, а скорее, есть значительные сдвиги", - объясняет Снайдер.

Эти сдвиги были особенно заметны у участников в возрасте 44 и 60 лет. Например, метаболические изменения в отношении алкоголя и жира происходили у участников в середине 40-х, в то время как функции сердечно-сосудистой системы менялись у тех, кто был 60 лет. Эти модели были очевидны tanto в мужчинах, как и в женщинах, что удивило авторов исследования.

Однако паниковать не стоит. "Я активно призываю адаптировать свой образ жизни, пока мы еще здоровы", - говорит Снайдер. Это означает, что те, кто занимается спортом, придерживается сбалансированной диеты и заботится о себе, могут значительно сократить эти "всплески" старения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что внедрение мер по охране здоровья и безопасности, ориентированных на нелинейные изменения в определенные этапы жизни, может потенциально снизить риск возрастных заболеваний. Принятие здорового образа жизни, такого как регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и надлежащий уход за собой, может существенно способствовать минимизации этих внезапных эффектов старения, что соответствует принципам охраны здоровья и безопасности.

Читайте также: