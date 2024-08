- Недавний вулканический извержение происходит в Исландии.

На Islandй земля вновь извергает лаву в больших количествах. В прошлую четверг ночью на острове в Северной Атлантике началось шестое за восемь месяцев извержение вулкана. Сырая видеозапись с RUV показала поток лавы из длинной трещины на полуострове Рейкьянес, юго-западнее Рейкьявика, столицы страны. Вещатель сообщил, что перед этим произошло сильное землетрясение.

Полуостров испытывал такие трещинные извержения с марта 2021 года, когда магма поднялась из продольной трещины в земной коре. Однако пока не ясно, представляет ли эта последняя извержение угрозу для прибрежного поселения Гриндавик, которое неоднократно эвакуировалось в прошлом. В качестве меры предосторожности жителей снова эвакуировали, как сообщает RUV, со ссылкой на пожарную службу.

Лава из предыдущего извержения разрушила многие здания на окраине Гриндавика в январе. Этот небольшой городок находится примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика.

Полуостров Рейкьянес, имеющий историю вулканической активности, вновь сталкивается с новым извержением. Это последнее вулканическое событие привело к эвакуации Гриндавика, villages that has been affected by lava in the past.

Читайте также: