Недавний снимок с головы Франкфорта связан с предполагаемым семейным спором.

После трагической стрельбы в центральном вокзале Франкфурта, в результате которой погиб 27-летний мужчина, следствие рассматривает несколько потенциальных мотивов. Первоначальные подозрения указывают на семейную ссору. Однако прокуратура Германии предостерегает от распространения ложной информации.

В последнее время турецкие СМИ сообщали подробности инцидента. Тем не менее, немецкие власти не подтвердили никаких подробностей об якобы имевшей место семейной вражде в Турции. В ночь на вторник мужчина был застрелен на центральной платформе в разгар суеты на вокзале главного города Гессена. 54-летний мужчина был задержан в качестве главного подозреваемого.

Как сообщается, tanto подозреваемый, как и жертва, являются турецкими гражданами. С момента инцидента в СМИ были опубликованы личные данные обеих сторон. Однако некоторые сведения оказались неточными, как предупредила прокуратура.

Немецкие СМИ основывают свои сообщения на хрониках многолетней вражды, подробно описанной в турецких СМИ. Согласно этим сообщениям, 27-летний мужчина, застреленный в Франкфурте на этой неделе, якобы убил взрослого племянника своего убийцы в Анталье три месяца назад двенадцатью выстрелами. Он якобы бежал в Германию после инцидента, обвиняя мужчину в убийстве своего брата в Şanlıurfa на востоке Турции в 2016 году.

Множественные огнестрельные ранения

Точные сомнения немецких следователей по поводу подробностей, включая имена и последовательность преступлений, пока не ясны. Власти подтвердили, что видеозаписи, циркулирующие в Интернете, совпадают с имеющимися у них.

По данным следствия, 54-летний мужчина подошел к жертве сзади и сделал несколько выстрелов. 27-летний мужчина, стоявший на платформе, получил смертельные ранения и скончался на месте. Подозреваемый якобы убежал, избавившись от оружия. Однако он был задержан федеральными полицейскими, находившимися в нескольких путях оттуда, и сдался без сопротивления. Оружие было изъято и конфисковано, сейчас оно находится под стражей.

Несмотря на многочисленные сообщения о связи инцидента с семейной ссорой в Турции, немецкие власти пока официально не подтвердили никакой такой связи между убийством и убийством. Расследование стрельбы на центральном вокзале Франкфурта сосредоточено на последовательности событий и точности имеющейся информации.

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