- Недавнее расширение сил оппозиции

Скандал вокруг увольнения экономического государственного секретаря Ламии Мессари-Беккер (независимая) из правительства земли Гессен побудил оппозицию задуматься о парламентском расследовании или судебном разбирательстве. Депутат от AfD Гейко Шольц после критики, высказанной в отношении министра образования Армина Шварца (ХДС) в комитете по культуре, заявил: "Мы рассматриваем возможность инициирования парламентского расследования".

После заседания в Висбадене депутат от "Зеленых" Саша Майер прокомментировал это заявление, сказав, что фракция его партии будет изучать все парламентские и правовые пути для получения дополнительной информации от правительства земли, в том числе возможность судебного разбирательства в суде земли Гессен.

"Скандалы" в личной жизни?

На заседании комитета по культуре "Зеленые" спросили министра образования Шварца, не могла ли школа одного из детей государственного секретаря Мессари-Беккер стать причиной ее увольнения. Ее начальник, министр экономики Кавех Мансури (СДПГ), заявил в июле, что увольняет независимого ученого Мессари-Беккер из-за "скандалов" в ее личной жизни.

Согласно сообщениям СМИ, он утверждал, что она оказала незаконное влияние на получение лучшей оценки на родительском собрании в школе своего ребенка, используя свой пост государственного секретаря. Вице-президент не комментировал это публично и не предоставил доказательств. Мессари-Беккер назвала "обвинения в личной недобросовестности" абсолютно безосновательными.

"Неактуально с точки зрения образовательного права"

Министр образования Шварц заявил, что его ведомство получило "фактический отчет" от директора школы. Письмо было рассмотрено и классифицировано как "неактуальное с точки зрения образовательного права". Оно было передано в государственную канцелярию, поскольку "высокопоставленный политический чиновник правительства земли был вовлечен". Шварц добавил, что из-за прав на личность тех, кто вовлечен, он не может комментировать содержание отчета. Только те, кто вовлечен, могут воспользоваться своим "правом на доступ к файлам".

Депутат от "Зеленых" Майер обвинил министра Шварца в пренебрежении парламентом: он дал неполные или вообще никакие ответы. "Это приводит нас к государственному кризису, так как право задавать вопросы и получать информацию является ключевым для контрольной функции ландтага", - добавил Майер. Для министра экономики Мансури "неактуальное" с точки зрения образовательного права дело было всего лишь предлогом для увольнения "нежелательного" государственного секретаря Мессари-Беккер, профессора устойчивого строительства.

Депутат от СДПГ Нина Хайдт-Соммер подчеркнула, что министр культуры не может комментировать решение министра экономики по персоналу. Казалось, что оппозиция пытается политически воспользоваться таким вопросом, связанным с персоналом.

Фракция "Зеленых", возглавляемая депутатом Сашей Майером, выразила желание продолжить расследование ситуации, связанной с увольнением экономического государственного секретаря Ламии Мессари-Беккер. Они рассматривают все парламентские и правовые пути, в том числе возможные судебные разбирательства.

После скандала, вызванного расследованием фракции "Зеленых" увольнения экономического государственного секретаря Мессари-Беккер, правительство земли Гессен сталкивается с критикой со стороны оппозиции из-за предполагаемого пренебрежения парламентскими процедурами со стороны некоторых министров.

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