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КультураНовостиГерцогиня Кейт

Недавнее появление после длительного отсутствия

Принцесса Кэтрин в последнее время снова была замечена на публике. вместе с Принцем Уильямом она посетила церковную службу.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Кейт Миддлтон, изображенная на женском чемпионате Уимблдона этого года, снова появилась на публике.
Кейт Миддлтон, изображенная на женском чемпионате Уимблдона этого года, снова появилась на публике.

- Недавнее появление после длительного отсутствия

После того, как диагноз рака принцессы Кэтрин (42) стал достоянием общественности, ее публичные появления стали редкими. Последний раз она была замечена в видеоролике Олимпиады, а последнее личное мероприятие состоялось более месяца назад на Уимблдоне, где она вручала трофей победителю молодому таланту Карлосу Алькарасу (21). Однако недавно появились новые фотографии, на которых "Сан" получил снимки принцессы Кэтрин Уэльской, посещающей церковную службу в Шотландии.

Король Карл III присоединился к службе

Эти фотографии были сделаны 25 августа. Кэтрин, сопровождаемая своим сыном принцем Джорджем (11), была замечена в машине с принцем Уильямом (за рулем), где Кэтрин сидела в пассажирском кресле, одетая в клетчатый пиджак и коричневую шляпу с пером. Их целью была церковь прихода Крати в Абердиншире, Шотландия.

Также присутствовали другие известные британские монархи. Король Карл III (75) и королева Камилла (76) прибыли в ярких шотландских национальных костюмах и сидели рядом с принцем Эдвардом (60) и его женой, герцогиней Софи (59).

В настоящее время принцесса Кэтрин проживает в замке Бальморал со своей семьей. Этот престижный шотландский особняк был летней резиденцией британских монархов, в том числе Кэтрин, которая начала посещать его после своего брака с принцем Уильямом в 2011 году. После смерти королевы Елизаветы II (1926-2022) в Бальморале этот замок может иметь еще большее эмоциональное значение для королевской семьи.

Ранее Кэтрин проводила большую часть своего времени на recuperation в своем семейном доме в Виндзоре, в коттедже Аделаида, и в своем загородном доме, Анмер-холле, в Норфолке.

Публичное появление герцогини Кэтрин с семьей на службе в церкви прихода Крати в Шотландии было редким зрелищем, так как последнее личное мероприятие состоялось более месяца назад. Также присутствовали король Карл III и королева Камилла, добавляя к списку присутствующих известных британских монархов.

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