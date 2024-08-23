- Недавняя ассоциация Мика Шумахера называется "Ауди".

Последний шанс Мика Шумахера - Audi. Французская команда Alpine F1 подтвердила, что австралиец Джек Доухан станет их вторым пилотом в 2025 году, нанеся серьезный удар по надеждам молодого немца заполучить постоянное место в команде.

Связь между Шумахером и Доуханом добавляет интриги в эту историю. Теперь у Михаэля Шумахера осталась только одна реальная возможность вернуться к полноценной позиции в высшем эшелоне автоспорта: Audi, которая взяла под контроль команду Sauber, и ставки никогда не были выше.

Династии скорости

"Доухан станет первым пилотом, перешедшим из академии Alpine directly в команду, что является обнадеживающим моментом tanto для команды, как и для программы развития молодых талантов", - сказал новый руководитель Alpine Оливер Оукс на полях первого Гран-при после летнего перерыва в Нидерландах. Доухан, сын легенды MotoGP Мика Доухана, ранее был резервным пилотом Alpine. Он заменит Эстебана Окона (Haas) и будет выступать вместе с Пирером Гасли.

Это серьезный удар для Мика Шумахера. После двух лет в качестве постоянного пилота Haas он уступил место Нико Хюлькенбергу в конце 2022 года. С тех пор он был резервным пилотом Mercedes и также участвовал в программе выносливости Alpine в текущем сезоне. Alpine считалась идеальной платформой для возвращения Шумахера.

До летнего перерыва менеджмент Alpine имел возможность оценить Шумахера и Доухана, которые дружат, во время совместных тестов. Бруно Фамин похвалил выступления обоих пилотов. Однако Фамин больше не является руководителем Alpine, и Флавио Бриаторе, бывший босс Михаэля Шумахера в Renault, теперь является советником команды. Бриаторе также помогает Джеку Доухану в свободное время.

Что остается для Мика Шумахера? Еще есть три полноценных места на 2025 год. Вероятно, вторым пилотом в AlphaTauri, молодой команде Red Bull, станет Даниэль Риккардо или Лайам Лоусон. В Mercedes, по слухам, молодой пилот Кими Антонелли скоро заменит Джорджа Рассела после перехода Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

Остается Sauber, который теперь под контролем Audi и будет выступать как заводская команда с 2026 года. Нико Хюлькенберг уже заполучил первое полноценное место на 2025 год. Ходят слухи о сенсационном возвращении Себастьяна Феттеля, но серьезными претендентами также являются действующие пилоты Sauber Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй, а также Мик Шумахер.

Босс Audi имеет историю с семьей Шумахеров

Глава F1 Audi Маттия Бинотто знаком с семьей Шумахеров. Швейцарско-итальянец, который когда-то был инженером двигателя Михаэля Шумахера в Ferrari, также был руководителем Scuderia, когда Мик Шумахер присоединился к молодой академии Ferrari в начале 2019 года. Мик покинул программу молодых пилотов Ferrari в конце 2022 года, вскоре после ухода Бинотто из итальянской команды.

Бинотто возглавил Audi с начала августа, но еще не раскрыл свои планы относительно пилотов. Возможность второго немецкого пилота в Audi чисто спекулятивна и не обязательна.

Интересно, что именно Михаэль Шумахер познакомил Джека Доухана с картингом. Михаэль Шумахер и Мик Доухан были близкими друзьями в течение многих лет, и Михаэль Шумахер является значительной вдохновляющей фигурой для Джека Доухана.

"Он был другом семьи с раннего возраста. Михаэль иногда приезжал к нам в Австралию и оставался у нас. В какой-то момент они жили в Монако по соседству", - поделился Джек Доухан. Михаэль Шумахер даже подарил им первый картинг, когда им было по три года. "Он тот, на кого я ориентируюсь", - признал Доухан, новый постоянный пилот Alpine.

В свете истории Бинотто с семьей Шумахеров Мик все еще может увидеть возможность с Audi, учитывая, что новый босс F1 работал с его отцом в Ferrari.

Однако решение Audi сделать Джека Доухана вторым пилотом на 2025 год может потенциально усложнить возвращение Мика Шумахера к полноценной позиции в высшем эшелоне автоспорта, учитывая тесную связь Доухана с семьей Шумахеров, который был представлен Михаэлем Шумахером в картинг и считает его значительной вдохновляющей фигурой.

Читайте также: