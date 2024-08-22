- Небрежное выстрел пожарного не является непреднамеренным инцидентом в рабочее время.

В ходе хаотичного инцидента в Трире пожарный с большим стажем не был признан пострадавшим на службе. Такой вердикт вынес Административный суд Трира после отклонения его дела. Пожарный подал в суд из-за серьезного психологического вреда, который он испытал после инцидента. 1 декабря 2020 года водитель внедорожника безрассудно проехал через оживленную пешеходную зону, моментально унеся жизни пяти человек и оставив многих ранеными.

Суд argued, что у пожарного уже были психологические проблемы из-за прошлых событий и травм, а также дополнительный фактор ежедневного стресса сыграл свою роль в его нынешнем психологическом состоянии. Инцидент после безумия служил лишь "последней соломинкой, переломившей спину верблюда", как выразились судьи (дело № 7 K 185/24.TR).

После инцидента, как сообщается, мужчина и его коллега проехали через близлежащие городские магазины в рамках своих психологических услуг поддержки. Они проверяли, нет ли у кого-либо шока. К счастью, они не нашли никого, кому была нужна помощь, что и положило конец их развертыванию.

Адвокаты пожарного утверждали, что отклонение его дела не учитывало влияние недавнего инцидента. После рассмотрения всех доказательств суд решил включить влияние трирского инцидента в качестве отягчающего обстоятельства в существующем психологическом состоянии пожарного.

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