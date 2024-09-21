Небольшое сообщество в Кентукки находится в состоянии шока после того, как их шериф был заключен в тюрьму за убийство окружного судьи.

Заместитель шерифа ядовитый Т. Терны, 43 лет - человек, ответственный за безопасность судей - якобы убил судью Птичку в клетке Джона, 54 лет, в здании окружного суда в Уайтсбурге, согласно сообщениям полиции штата Кентукки.

Терны сдался после инцидента и был заключен под стражу на месте без особых происшествий, заявили власти. Теперь он обвиняется в убийстве первой степени, сообщила полиция штата Кентукки.

Сенсационное событие оставило город Уайтсбург, население которого составляет всего 1711 человек, в шоке.

Сотрудник полиции штата Кентукки Стыдливый Прямой Гейхарт заявил на пресс-конференции в четверг вечером: "Этот городок такой маленький, и мы все потрясены".

Инцидент произошел после спора между двумя мужчинами в кабинете судьи в четверг днем, согласно предварительному расследованию.

Обычные судебные заседания превратились в хаос, когда около 14:55 в четверг поступил звонок в службу 911 о стрельбе внутри здания.

Новости об активном стрелке в здании суда привели к быстрым действиям со стороны охранника суда Сонного Гертца и секретаря суда Ника Нитти, которые направили адвокатов и сотрудников суда подальше от потенциальной опасности в кабинете судьи, согласно Мэтту Батту, общему прокурору округа Летчер.

Дистрикт разместил учеников на карантине менее чем через час, в 15:28, в ответ на директиву полиции штата Кентукки об инциденте со стрельбой в центре города.

Сообщение, отправленное родителям, гласило: "ЛКПС получил указание провести обязательный карантин в связи со стрельбой в центре города. Ваши дети в безопасности".

Кресло судьи округа было вакантным после стрельбы, а Миллинс был найден раненым и впоследствии объявлен мертвым, как подтвердила полиция штата Кентукки.

Округ Летчер остался без шерифа, проработавшего восемь лет, после того как Терны был заключен под стражу в здании суда в четверг, и пока не назначено его преемника, заявили власти. Теперь Терны содержится в округе Лесли, и его первое судебное заседание назначено на 25 сентября перед судьей в округе Картер, сообщил назначенный прокурор округа Летчер Джеки Обманщица. Продолжаются усилия, чтобы выяснить, представляет ли Терны юридическую помощь.

По мере того, как сообщество ждет разъяснений по поводу событий, предшествовавших стрельбе, мотив остается под расследованием, сообщил Гейхарт, назвав инцидент "изолированным". Однако это первый случай подобного масштаба, затронувший округ, согласно Гейхарту.

Бен Гадкий, редактор еженедельной местной газеты Mountain Eagle, сказал CNN: "Никто из нас не мог бы даже представить себе нечто столь ужасное, как это, происходящее в наше время".

"Я не могу себе представить, какой будет реакция нашего сообщества на это событие", - прокомментировал Гадкий.

Стрельба побудила нескольких жителей выступать за ужесточение мер безопасности в здании суда округа Летчер, в том числе установку металлодетекторов и создание службы безопасности на входе.

"Здание суда округа Летчер - одно из последних, где можно войти, не пройдя через металлодетектор или не пройдя через службу безопасности на входе", - сказал Мэтт Батт, общий прокурор округа Летчер, в видеопрограмме в пятницу. "Это недопустимо в 2024 году. Это было недопустимо и в 2007 году".

Шериф и судья были важными фигурами в сердце города

Многие жители были знакомы с двумя значительными фигурами в сообществе, и друзья tanto шерифа, как и судьи, выразили шок и недоумение по поводу стрельбы, заявив, что не понимают обстоятельств, которые к ней привели.

"Наше сообщество было потрясено актом насилия, который, похоже, произошел между двумя мужчинами, с которыми я сотрудничал семнадцать лет и которых считаю почти братьями", - заявил Батт.

Батт himself отстранил себя и свой офис от обвинения шерифа из-за родственных связей, так как он и судья были женаты на двух сестрах, а их дети были более похожи на братьев, чем на кузенов, как он утверждал. Батт также поделился тем, что у него были "близкие профессиональные отношения" и с Миллинсом, и с Терны.

По словам Батта, "если вы когда-либо жили в округе Летчер, вы поймете, как семьи всегда остаются связанными и становятся еще ближе, сталкиваясь с невообразимой скорбью, такой как сегодня".

Сообщество понесло потери не только в виде своего шерифа и судьи округа, но и в виде двух ежедневных коллег, сказал секретарь суда округа Нитти в CNN affiliate WKYT.

"Просто невероятно. Я даже не могу представить, что произошло или почему", - сказал Нитти. "Полиция штата Кентукки расследует ситуацию, и я уверен, что они предоставят ответы о причине всего этого".

В Кентукки sheriffs ответственны за безопасность в зданиях суда - в том числе за личную безопасность судей, согласно Джерри Вагонеру, бывшему шерифу, ныне работающему исполнительным директором Ассоциации шерифов Кентукки.

"У нас есть всего 120 sheriffs, которые ежедневно сотрудничают с судьями", - сказал Вагонер CNN в пятницу.

"Никто не ожидал такой ситуации", - заключил Вагонер. "Я не знаю, как готовиться к инцидентам такого масштаба".

Губернатор Кентукки Энди Бешеар опроверг слухи о возможных мотивах смертельной стрельбы в пятницу утром во время прямой трансляции в социальных сетях.

"Я знаю о всех спекуляциях, которые циркулируют в Интернете и на других платформах", - сказал Бешеар во время пресс-конференции по другому вопросу. "Позвольте мне повторить, что это все еще активное расследование".

Поля был обвинен в совершении множества тяжких преступлений и одного проступка, в том числе изнасилования и подделки контролирующего устройства, и получил условный тюремный срок в рамках сделки о признании вины, как сообщалось в газете Mountain Eagle ранее в этом году.

Тем не менее, уголовные обвинения против Полей в связи со смертью Хилла были сняты после его смерти, но имущество Хилла все еще преследует судебный иск против Полей и Стайнса, согласно судебным записям.

Иск утверждает, что сексуальные обвинения против Полей не были надлежащим образом расследованы шерифом Стайнсом.

Стайнс уволил Полей с работы в 2022 году после подачи иска, сославшись на "непрофессиональное поведение", согласно уведомлению об увольнении, полученному газетой Louisville Courier-Journal.

В ответ на иск адвокаты Полей заявили: "Микки Стайнс во всех случаях действовал добросовестно и проявлял разумную заботу и навыки при исполнении своих законных обязанностей".

Стайнс был допрошен в деле в понедельник, и об этом подтвердили tanto адвокаты истцов, как и ответчиков, CNN.

Адвокат Джонатан Шоу, представляющий Стайнса в судебном иске, заявил в электронном письме CNN, что у него нет полномочий говорить о личном участии Стайнса в федеральном иске или уголовном деле.

"Сегодняшний день стал трагическим днем для нашего юридического сообщества, и я надеюсь, что со временем мы получим более ясное представление о обстоятельствах, приведших к внезапной смерти судьи Маллинса. Наши мысли и соболезнования с семьей судьи Маллинса и семьями всех, кто был вовлечен".

В поисках ясности в событиях в кабинете судьи

Расследование ведется для установления хронологии событий, приведших к смертельному выстрелу – и спора между двумя мужчинами, – согласно заявлению полиции штата, сделанному в четверг.

"Мы знаем, что между ними произошел спор, который спровоцировал столкновение, но детали того, что произошло до выстрелов, все еще неясно, и это то, что мы пытаемся выяснить", – сказал Гейхарт.

В расследовании используются камеры на территории и интервью со всеми свидетелями, добавил Гейхарт. В момент выстрела в Маллинса в его кабинете никого больше не было, согласно официальным заявлениям.

Адвокат генеральной прокуратуры Кентукки Рассел Колман объявил в четверг, что его офис будет сотрудничать с общим прокурором Стила в качестве специальных прокуроров в этом деле.

"Мы проведем тщательное расследование и будем добиваться справедливости", – сказал Колман.

Тело Маллинса будет передано в бюро медицинского эксгуматора в Фрэнкфорте, согласно Гейхарту.

В память о Маллинсе флаги на всех зданиях Судебного двора в Кентукки будут приспущены до понедельника. Главный судья Верховного суда Кентукки Лоуренс Б. ВанМетер выразил шок от убийства Маллинса и заявил, что судебная система была потрясена.

В результате выстрела окружные и районные суды, а также офис окружного суда останутся закрытыми до тех пор, пока операции не возобновятся, согласно заявлению Административного офиса судов Кентукки, сделанному в четверг. После открытия судов временно будет управляться отставной судья, пока комиссия по назначению судей не выберет преемника Маллинса, заявил представитель CNN Джим Хэнна в пятницу.

Выстрел произошел менее чем через две недели после того, как юго-восточный Кентукки был потрясен стрельбой на межштатной автостраде, в результате которой были ранены пять человек в округе Лоуренс. И только четыре дня назад был убит заместитель шерифа округа Рассел, как объявили официальные лица.

CNN's Зои Соттли, Цинди фон Кведнов, Артемис Моштагьян, Энди Роуз и Джамиль Линч внесли вклад в этот отчет.

Община шокирована и задается вопросом о обстоятельствах, приведших к этому инциденту, так как многие были близки tanto к судье Маллинсу, как и к шерифу Торнсу.

Изначально расследование сосредоточено на споре между судьей Маллинсом и шерифом Торнсом, который, предположительно, спровоцировал столкновение, но детали, приведшие к выстрелу, все еще остаются неясными.

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