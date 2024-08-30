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Небо и облака в Саксонии-Анхальте <unk> случайные грозы

Погода для купания в Саксонии-Анхальт удручающа облаками и немногочисленными грозовыми разрядами. Тем не менее, температура остается непринужденной.

 and  Ann Bradley
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Температура в Саксонии-Анхальт достигнет 29 градусов.
Температура в Саксонии-Анхальт достигнет 29 градусов.

- Небо и облака в Саксонии-Анхальте <unk> случайные грозы

В земле Саксония-Анхальт жителей ждут периоды солнца и облаков, а также разбросанные грозы. Согласно немецкому метеорологическому службе, до утра в северной половине ожидаются изолированные грозы с порывами ветра, а в южной половине - с послеполуденного времени. Некоторые районы могут испытать сильный дождь. Максимальные температуры могут достичь 29°C, а в регионе Гарц - 24°C.

В течение ночи возможны разбросанные дожди и грозы. Метеорологический служба сообщает о понижении температуры до 11°C.

По прогнозам, в субботу ожидается частично облачная погода, с температурой до 26°C, а в регионе Гарц - 23°C.

Грозы, предсказанные немецким метеорологическим службой, могут вызвать сильный дождь в некоторых частях Саксонии-Анхальт, особенно во второй половине дня в южной половине. Ночь, скорее всего, будет наполнена разбросанными дождями и грозовыми разрядами, что может привести к дальнейшим погодным нарушениям.

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