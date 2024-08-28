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ПанорамаНовостиКосмическая миссия

Неблагоприятные погодные условия остановили попытку запуска SpaceX

Сегодня планировалось начать космическое путешествие под названием «Полярная Заря», к сожалению, старт этого долгого путешествия был отложен.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Неблагоприятные погодные условия остановили попытку запуска SpaceX

Миссия SpaceX под названием "Полярная заря" переносится. Задумка этого проекта принадлежит Джареду Айзекману, который в сотрудничестве с основателем SpaceX Илоном Маском объявил об этом в Twitter. Задержка не связана с техническими проблемами, а вызвана неблагоприятными погодными прогнозами в районах, где космический аппарат должен приземлиться по возвращении.

"Терпение - ключ к самым сложным приключениям, и мы готовы подождать идеального момента", - написал Айзекман. Он подчеркнул: "В свете ограниченных запасов жизнеобеспечения крайне важно быть на 100% уверенными в погодных условиях при возвращении". Кроме того, что Айзекман является организатором миссии, он также является ее командиром.

Миссия "Полярная заря", длящаяся до пяти дней, предусматривает путешествие команды из четырех астронавтов на расстояние до 1400 километров от Земли после старта с космодрома на мысе Канаверал. По словам SpaceX, это будет самый дальний полет человека со времен миссий "Аполлон" на Луну в середине 1970-х годов.

Айзекмана сопровождают астронавты Кидд Потит, Сара Гиллис и Анна Менон на космическом корабле "Dragon", который будет доставлен на орбиту ракетой "Falcon 9". В ходе миссии запланирован выход в открытый космос, во время которого SpaceX планирует испытать новый скафандр для внекорабельной деятельности.

Несмотря на задержку, миссия "Полярная заря" остается захватывающим предприятием для Айзекмана и его экипажа. Они привержены обеспечению безопасности своего выхода в открытый космос и успешному испытанию скафандра для внекорабельной деятельности, в зависимости от подходящих погодных условий при возвращении.

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