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Небезопасность в Венеции вызвана актером

Брэд Питт и Джордж Клуни получают признание в Венеции. Два выдающихся актера демонстрируют свой последний фильм на кинособытии.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Небезопасность в Венеции вызвана актером

Брэд Питт (60) проигнорировал возможность встречи со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли (49) на Венецианском кинофестивале. Вместо этого актер предпочел эффектное появление вместе со своим другом и партнером по фильму Джорджем Клуни (63). Оба суперзвезды были замечены на камеру, прибывая на водном такси, среди других мест. Их фильм "Волки" выйдет в свет в воскресенье вечером (1 сентября) на фестивале.

Однако Брэд Питт приземлился в Венеции уже в субботу, и папарацци запечатлели его там с его подругой Инес де Рамон. В то время как Анджелина Джоли уже представила свой новый фильм "Мария" на фестивале в четверг - ходили слухи, что она уехала вскоре после этого.

Теперь Брэд Питт наслаждается своим временем в Венеции. Голливудский икону был замечен в светло-синей куртке, сочетающейся с шортами, белой футболкой и темными солнцезащитными очками. Его сопровождал Джордж Клуни в белой рубашке и сером костюме.

Новый фильм Брэда Питта и Джорджа Клуни: разбор

Криминальная комедия "Волки" стала первой киноработой Джорджа Клуни и Брэда Питта после шпионской комедии "Сожги после прочтения" 2008 года. Ее снял Джон Уоттс (43), известный по фильму "Человек-паук". В "Волках" Джордж Клуни играет талантливого "решальщика", нанятого богатым клиентом в Нью-Йорке, чтобы замести следы преступления. Но неожиданно появляется другой "решальщик" (Брэд Питт), и этим двоим одиноким волкам приходится объединиться.

Помимо Джорджа Клуни и Брэда Питта, в "Волках" блистают такие звезды, как Эми Райан (56, "Сахар") и Остин Эбрамс (27, "Евфория").

Брэд Питт поделился своим волнением по поводу посещения кинофестиваля, сказав, что это отличная возможность продвинуть их новый фильм "Волки". Несмотря на предыдущее присутствие Анджелины Джоли на фестивале, Брэд Питт сказал, что с нетерпением ждет презентации их сотрудничества с Джорджем Клуни на фестивале.

На кинофестивале было объявлено, что "Волки" будет показана в престижной секции "Полночь", что подчеркивает уникальное сочетание комедии и криминала в фильме.

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