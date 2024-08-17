- Небесный конфликт в Суперкубке: "Бавария" одержала победу за победу

Первая победа в чемпионате, первая победа в Суперкубке - чемпионы серии из Леверкузена начинают новый сезон с напряженной концовки, омраченной поздней драмой. Непобедимые чемпионы прошлого сезона завоевали свой первый в истории Суперкубок, обыграв "ВФБ Штутгарт" в серии пенальти со счетом 4:3 (2:2, 1:1), несмотря на то, что играли в меньшинстве большую часть матча. Дополнительное время не потребовалось.

Более 30 000 зрителей заполнили до отказа "БайАрена", наблюдая, как Boniface (11') открывает счет для хозяев. "Штутгарт" ответил голами от Millot (15') и Undav (63'), но Schick (88') сравнял счет и отправил матч в серию пенальти.

Несмотря на удаление Terrier (37'), Леверкузен под руководством тренера Alonso сохранил свою беспроигрышную серию в официальных матчах против соперников по лиге за последние 15 месяцев. В серии пенальти Hradecky отразил удар Krätzig для Леверкузена, в то время как Katompa Mvumpa не попал в створ ворот для "Штутгарта".

Смелые швабы не смогли одержать свою вторую победу в Суперкубке со времен 1992 года и первый титул за 17 лет, несмотря на преимущество в течение всего матча.

Обещающее начало для хозяев

Суперкубок, часто называемый "Кирмес-кубком" поклонниками обеих команд, и отсутствие "Баварии" впервые с 2011 года, предложил захватывающее зрелище с самого начала. tanto Леверкузен, как и "Штутгарт", продемонстрировали свою приверженность соревнованию.

Как и в прошлом сезоне, когда оба матча (1:1, 2:2) и четвертьфинал кубка (3:2 в пользу Леверкузена) были напряженными, этот матч продолжил традицию. Adli упустил возможность вывести Байер вперед в первом же минуте, отправив мяч над перекладиной с 16 метров.

despite Alonso выпустив на замену таких игроков, как Wirtz, Tah и Grimaldo, Леверкузен начал матч активно. После навеса от Garcia и удара головой Tapsoba в дальний угол Boniface воспользовался моментом, пробив мяч в стиле форварда из ближней дистанции. Недавние разочаровывающие выступления в трех подряд товарищеских матчах против RC Lens (1:1), "Арсенала" (1:4) и "Реал Бетис Севилья" (1:1) были позабыты.

Штутгарт набирает обороты

Ответ "Штутгарта" на пропущенный гол был достойным. Опасения по поводу потери ключевых игроков, таких как Guirassy, Anton (оба в "Дортмунде") и Ito (в "Мюнхене") во время летнего перерыва быстро развеялись. Они сравняли счет через четыре минуты после первого гола. Mittelstädt вывел на удар Millot, который пробил мяч в левый нижний угол.

Уверенное начало придало "Штутгарту" уверенности. Леверкузен смог сохранить минимальное преимущество, когда Demirović попал в правую стойку с острого угла на 25-й минуте.

После этого новичок "Штутгарта" продолжал блистать, создавая проблемы для обороны Байера своей техникой. К сожалению, Terrier стал своей же жертвой, когда его необоснованно подcut Millot. Арбитр Stieler правильно показал красную карточку за фол, предоставив "Штутгарту" преимущество в численности. Это могло привести к счету 1:2 в пользу "Штутгарта" перед перерывом, но Леверкузен немного повезло. Millot ударил в перекладину (42'), а удар Stenzel попал в стойку (45+2').

Играющий тренер Undav и гол от Schick

Однако "Штутгарт" воспользовался численным преимуществом после перерыва. После быстрой контратаки Undav, который только что вышел на поле, замкнул передачу от Kratzig с пяти метров, выведя свою команду вперед со счетом 2:1. Следующие фазы были хаотичными и напряженными.

Alonso вдохнул новую жизнь в тактику Леверкузена, выпустив Schick, Grimaldo и Wirtz. Это принесло свои плоды. Grimaldo выдал умную передачу на Schick, что resulted в заслуженном голевом моменте и взрыве эмоций на трибунах.

Победа в Суперкубке стала первым титулом Леверкузена в немецкой Бундеслиге, добавив к их недавним успехам в чемпионате. Несмотря на то, что они играли в меньшинстве большую часть матча из-за удаления Terrier, Леверкузен завоевал победу в немецком Суперкубке, обыграв "ВФБ Штутгарт" в серии пенальти со счетом 4:3 в "БайАрене".

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