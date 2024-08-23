- Неадекватный ответ на проблемы в управлении кризисами норвежского суда: где находится король Харальд?

В роскошных декорациях Ослоского замка, в недавние времена, возможно, звучали шепотки личных трагедий, масштаб которых только сейчас начинает проясняться. В центре всего этого находится Marius Borg Høiby. Этот молодой человек, когда-то державшийся на балконе замка своей матерью Метте-Марит во время их счастливого августовского бракосочетания с кронпринцем Хоконом 23 года назад, среди восторгов норвежской толпы, теперь стал взрослым мужчиной.

Идиллия истории о гармоничной королевской семье, где ребенок из прошлого романа Метте-Марит с буржуазным криминальным знакомым Хакона, казалось бы, чудесным образом вырос наравне со своими двумя королевскими сводными братьями, живя полноценной и честной жизнью - возможно, была слишком идеальной, чтобы быть правдой.

Marius Borg Høiby: Навигация между дворцом и повседневной жизнью

В последнее время вы редко видели Marius на фотографиях королевской семьи и совместных мероприятиях. Сначала его отсутствие списали на учебу в США. Однако недавние открытия показывают, что он боролся с проблемами психического здоровья и злоупотреблением наркотиками в течение некоторого времени.

Его существование, кажется, балансирует на грани между королевским дворцом и комфортной буржуазной квартирой, что приводит к внутренней борьбе, которую он не смог преодолеть. Недавние пьянки и наркотики, якобы сопровождавшиеся нападением на его девушку, не были редкостью, как показали недавние события.

Пьяные вспышки и их последствия

Последнее драматическое происшествие, о котором сообщалось в норвежских СМИ, произошло в квартире его девушки. Появились обвинения в физическом насилии, удушении и ноже, воткнутом в стену. Marius himself признался в злоупотреблении алкоголем и кокаином, признался в причинении телесных повреждений и упомянул свои предыдущие пребывания в реабилитационных центрах.

Его внезапное публичное признание, возможно, было результатом консультаций с адвокатом после того, как появились две бывшие девушки, обвинившие Marius в домашнем насилии. Теперь он официально обвиняется в причинении телесных повреждений и повреждении собственности, а полиция намекает на возможное расширение этих обвинений.

Вторжение Метте-Марит: Ходьба по тонкой грани

Новости о том, что Метте-Марит якобы связалась с жертвой после инцидента, не добавляют позитива. Если она сделала заявления, выходящие за рамки выражения заботы о благополучии жертвы, например, просила ее отказаться от обвинений против Marius, это может быть расценено как подкуп свидетеля в суде, уголовное преступление в Норвегии, как и в Германии.

Хотя понятно, что забота матери перевешивает королевские обязанности в такой момент, печально, что она не проявила максимальную сдержанность. Импульсивное вмешательство может повредить репутации королевской семьи так же, как и действия Marius.

Дворец: Соблюдение дистанции

Между тем, главный коммуникатор королевы Гури Варпе продолжает перенаправлять запросы СМИ по этому делу к адвокату Marius. Варпе утверждает, что хотя Marius является членом королевской семьи, он не является членом королевского дома, рассматривая это как частное дело.

Одновременно пресс-служба королевы публикует изображение короля Харольда и королевы Соньи, якобы наслаждающихся Олимпиадой по телевизору в своей летней резиденции, что, возможно, не лучшее публичное представление в тот момент.

Это поднимает вопросы о том, насколько осведомлен король Харольд о серьезности ситуации, насколько он может управлять своим домом в соответствии с конституцией и насколько он несет ответственность за обеспечение помощи, если не может справиться самостоятельно. Норвежские СМИ критикуют его за то, что он, кажется, потерял контроль.

Королевская семья: Управление кризисом

Обвинения против Marius создают деликатную ситуацию для короля Харольда и всей королевской семьи. В свете серьезности обвинений и наличия подобных прошлых инцидентов ситуация может обостриться до серьезной проблемы для королевской семьи, если она будет решена в обороне.

Норвежская королевская семья, как и родственники Виндзоров в Великобритании, в сущности, является семейным бизнесом. В подобной ситуации большинство других компаний создали бы команду по управлению кризисом для всестороннего контроля. Однако здесь принято решение рассматривать дело как частное, игнорируя его влияние на монархию.

Монархия: последствия и ответственность

В заключение, текущий кризис может иметь серьезные последствия для норвежской монархии в зависимости от того, как он будет разрешен. Согласно конституции, обязанностью короля является поддержание как института, который он возглавляет, так и порядка в своем доме. Если он не может этого сделать из-за возраста, это его обязанность делегировать эту роль другим. Однако это, кажется, не было сделано, что вызвало критику со стороны норвежских СМИ в отношении того, как королевская семья справляется с ситуацией.

Неизвестно, что произошло во дворце после разоблачения проступка. Однако несомненно, что номинальная ответственность лежит на короле Харольде, главном исполнительном директоре компании. Обычно возникают вопросы о стратегии управления Харольда или действиях кронпринца Хакона для оптимизации управления кризисом, как только он узнал, что его пасынок был арестован полицией и обвинен в нападении. Все, что мы знаем, это то, что Хакон продолжил свою запланированную поездку в Париж на Олимпиаду, а его жена initially осталась в Осло.

Подробности того, когда и в какой степени королевская чета узнала, остаются неясными. Возможно, они пытались защитить 87-летнего хрупкого короля во время его отпуска. Может быть, они чувствовали, что могут справиться с этим без его участия. С другой стороны, Харольд все еще занимает пост лидера королевской семьи, и дело Marius не единственная скандальная история, которая тревожит поверхность. В конце августа его дочь Марта Луиза выйдет замуж за своего спорного жениха Дюрека Верретта, самопровозглашенного шамана, который часто попадает в заголовки новостей из-за своих спорных публичных комментариев и действий.

Время для смены власти?

Даже король кажется удивительно бездействующим в этой ситуации. Впервые в norwegских СМИ появились опасения, что он больше не способен выполнять свои обязанности, после заявления Гарольда об отречении в январе, когда его почти ровесница, королева Маргрете II Дании, передала престол своему сыну, Фредерику.

Несомненно, уголовное дело против Мариуса Борга Хёибю является беспрецедентным событием в современной истории европейских монархий. Хотя скандалы всегда существовали, ни один из них не был связан с насилием, тем более против женщины из ближайшего окружения. Это бросило тень на норвежскую королевскую семью, подразумевая, что человек, выросший, казалось бы, в идеальных условиях, столкнулся с такими психическими проблемами и, похоже, остался один на один с ними.

Если в прошлом происходили подобные случаи насилия и было очевидно, что Марийус находится на опасном пути, король как монарх и глава семьи должен был вмешаться гораздо раньше, возможно, вместе с кронпринцем и биологическим отцом. Даже если этот провал в лидерстве не лишит Гарольда трона, он неизбежно нанесет значительный ущерб репутации норвежской монархии.

Несмотря на бурную личную жизнь Мариуса Борга Хёибю, он когда-то был заметной фигурой в королевской семье, появляясь вместе с Хааконом Норвежским на их свадьбе в августе. Однако недавние обвинения в физическом насилии, злоупотреблении наркотиками и судебные дела бросили тень на отношения Марийуса с матерью Хаакона, Метте-Марит. В свете этих событий возникают вопросы о способности норвежской монархии справляться с такими кризисами и поддерживать свою репутацию.

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