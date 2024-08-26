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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Не виноваты мини-юбки - неоправданное публичное проявление

Использованные джинсы, автомобиль Honda или траchtenый костюм (-dirndl): выставка в Бремене демонстрирует второсортную одежду, связанную с преступлениями, и предоставляет платформу для самовыражения жертв.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Начиная с понедельника, передвижная выставка открывается в Бремене
Начиная с понедельника, передвижная выставка открывается в Бремене

- Не виноваты мини-юбки - неоправданное публичное проявление

Выставка в Бремене ставит вопрос о сексуальной эксплуатации. На ней представлена одежда, которую носили двенадцать женщин во время их переживаний сексуального насилия, как сообщают организаторы выставки от полиции Бремена. Большинство представленных вещей - это настоящая одежда, дающая больше информации об опыте женщин. "Что я носила..." можно увидеть в Wilhelm-Wagenfeld-Haus до начала сентября.

Выставка призвана обратить внимание на то, что сексуальная эксплуатация - это системная проблема. "Женщина не подвергается изнасилованию из-за ношения короткого платья", - подчеркивают организаторы выставки. Жертвы - от самой молодой участницы, которой было шесть лет, до самой старой женщины, значительно старше 80 лет, не несут вины. Им предоставляется возможность поделиться своими историями сексуальной эксплуатации в центре выставки.

Выставка путешествует по Германии с ноября 2020 года, Бремен стал ее 44-м пунктом. Министр внутренних дел Ульрих Мауэр (СДПГ) и президент полиции Дирк Фассе официально откроют выставку в понедельник (в 9:30). Она будет доступна для посещения в Бремене до 9 сентября, прежде чем переехать в Минден.

Выставка подчеркивает, что сексуальная эксплуатация часто связана с системной проблемой, и решительно опровергает распространенное заблуждение, что "короткое платье" вызывает преступление. Несмотря на то, что они стали жертвами подобных зверств, от шестилетнего ребенка до пожилой женщины, они не несут вины и получают возможность поделиться своими историями.

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