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Не удовлетворительные выводы с обещанием удовлетворительных выводов

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

Не удовлетворительные выводы с обещанием удовлетворительных выводов

После 19 совместных расследований, Яннеке и Брик объявляют день завершенным. Их прощальная песня элегантно иллюстрирует пустоту, которую оставит после себя уход этой захватывающей пары детективов в будущем.

Рассказчик с самодовольным видом указывает на трудное положение Тристана Гру́нфельса (Матиас Брандт): его нежелание сдаться, помочь брату, защитить дочь и отсутствие интереса со стороны жены проводить время вместе. Нависший вопрос о том, как все это закончится, предвещает печальный конец.

Конечно, в "Es grünt so grün, wenn Frankfurtts Berge blüh'n" нет серебряной нити для мучимого убийцы Гру́нфельса или расследователей Яннеке (Маргарита Бройх) и Брик (Вольфрам Кёх), работающих над своим последним делом для "Tatort". Но отрицать наличие причин для празднования невозможно. Сценаристы Майкл Пёхль и Дирк Моргенштерн, а также режиссер Тилль Эндеманн сплетают захватывающую смесь мотивов, жанров и историй для грандиозного финала, которые удивительно дополняют друг друга и доставляют удовлетворяющий взрыв.

Киношедевр

"Яннеке и Брик - одни из 'Tatort' дуэтов, которые без труда вписываются в большие города: прямые следователи с ноткой нуара", - хвалит Пёхль, написавший первую книгу для дуэта, "Kälter als der Tod". Проходит время: "Я помню, как писал в ледяной хижине на Рюгене. (...) Сейчас кажется, что я помогаю Яннеке, Брик, Фанни и Йонасу (тогда безымянным) переехать, будучи частью их перехода".

То, что один и тот же автор написал начало и конец, - это трогательный прощальный подарок - метафорически говоря - для Яннеке и Брик: эмоциональные взлеты и падения, разрушение давно устоявшихся убеждений; нотка Каспара Давида Фридриха здесь ("Расстройства немецкой души"), щепотка "Falling Down" там; и между ними, Матиас Брандт блестяще играет роль помешанного психолога - что за захватывающая поездка и настоящее киноискусство.

Это случается не часто, но случается: как раз когда мы думали, что они достигли пика, Яннеке и Брик решают уйти. И что теперь? "Вольфрам и я знаем друг друга много лет со сцены, и работа вместе над франкфуртским 'Tatort' была настоящим удовольствием", - объясняет Бройх. "Было ясно, что мы покинем 'Tatort' только как команда. Теперь пришло время прощаться с Франкфуртом, искать новые впечатления, браться за другие проекты и возвращаться на сцену для меня и больше времени уделять фотографии и внукам".

После своего памятного последнего дела поклонники телесериала "Tatort" сильно будут скучать по динамичному дуэту Яннеке и Брик. Их уход знаменует конец эпохи, как они прощаются со своим успешным сотрудничеством и отправляются на новые приключения.

Зелёный Камень, исполненный Маттиасом Брантом, демонстрирует захватывающую игру в роли безумного психиатра, оставляя зрителей в изумлении.

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