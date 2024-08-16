- Не только бокс, но и загадки о будущем Стефана Рааба по телевизору.

Всего за месяц до запланированного шоу-боксерского матча с бывшей профессиональной боксершей Региной Хальмич загадка вокруг Штефана Рааба только растет. Таблоид "Бильд" утверждает, что узнал о планах шоу Рааба на RTL, где будет искаться "преемник шоу", который "войдет в телевизионные туфли Рааба". Частный вещатель также планирует транслировать боксерский матч 14 сентября, что совпадает с предыдущими матчами Рааба-Хальмич. По запросу dpa станция в Кельне отказалась комментировать или подтверждать сообщение СМИ.

Фанаты развлекателя, который почти девять лет назад покинул телевидение, но продолжает влиять на шоу за кулисами, часто гадают о следующих шагах 57-летнего Рааба - и вернется ли он на телевидение. Рааб когда-то был лицом конкурента ProSieben, известного своими шоу "TV total" и "Schlag den Raab".

Несмотря на предстоящий боксерский матч против Регины Хальмич, ходят слухи о потенциальном шоу Рааба на RTL, целью которого является поиск замены для роли Рааба в немецком телевидении. Популярность развлекателя привела к постоянным спекуляциям о его будущем в немецком телевидении, учитывая его влияние за кулисами и прошлые успехи на ProSieben.

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