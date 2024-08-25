- Не проявлял никаких колебаний в участии в конфликте:

Кристоф Даум, известный своей страстной манерой тренировать, открыто демонстрируя свои эмоции, будь то радость, разочарование или грусть, ушел в возрасте 70 лет, окруженный близкими. В 2022 году он смело признался, что борется с раком легких.

Даум был легендой футбольного тренерского цеха в Бундеслиге, приводя к победам 1. FC Cologne, Bayer Leverkusen и VfB Stuttgart. Однако он оставался неудовлетворенным в некоторых аспектах: его амбиции стать национальным тренером, казалось, были близки к осуществлению в начале 2000-х, но рассыпались после скандала с кокаином.

Председатель Bayern Munich Ули Хёнесс, который долгие годы был главным соперником Даума, был тем, кто распространил слухи о наркотиках. Однако их отношения улучшились в последнее время, когда они встретились в Tegernsee, чтобы вспомнить прошлое и обсудить свою историческую rivalry. Хёнесс выразил соболезнования по поводу смерти Даума, сказав: "Кристоф Даум никогда не избегал дискуссий, но мы помирились много лет назад".

Немецкий футбольный союз (DFB) выразил свои соболезнования по поводу смерти бывшего члена Комиссии Кристофа Даума. Несмотря на прошлые скандалы, велись обсуждения о повторном приглашении Даума в Комиссию, признавая его значительный вклад в немецкий футбол.

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