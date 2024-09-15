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СпортНовостиВторая футбольная лига

"Не понял": 1-й ФК "Кёльн" потерял беспрецедентный матч

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
В данной ситуации, Деян Льибичич из Кёльна оспаривает мяч у Силаса Гнаки из Магдебурга, но команда...
В данной ситуации, Деян Льибичич из Кёльна оспаривает мяч у Силаса Гнаки из Магдебурга, но команда из Кёльна не получает выгоды.

"Не понял": 1-й ФК "Кёльн" потерял беспрецедентный матч

Несмотря на многочисленные возможности, игроки 1. FC Köln не смогли забить в первом тайме. Неиспользованные шансы вернулись им во втором тайме: гости из Магдебурга забили дважды и лишили команду из Кёльна места во втором месте.

Команда, вылетевшая из Бундеслиги, 1. FC Köln, упустила возможность вернуться во вторую лигу, проиграв дома 1:2 (0:0) 1. FC Magdeburg после двух побед. При этом кёльнцы доминировали и вели со счетом 1:0. В результате Магдебург поднялся на второе место.

Дэмион Даунс (49.) забил заслуженный гол для FC, но Фалько Михель (66.) и Жан Югоне (83.) перевернули игру в пользу гостей. Кёльн опустился на седьмое место после второго домашнего поражения в сезоне, отставая на четыре очка от Магдебурга. "Если проанализировать игру, никто не подумал бы, что Магдебург победит", - сказал капитан Кёльна Тимо Хюберс на Sky, "это просто разочаровывает. Я сам не могу понять".

В первом тайме кёльнцы доминировали, сделав 18 ударов по воротам против 2 у Магдебурга, но не смогли воспользоваться своим преимуществом. Самый большой шанс был упущен, когда Мохаммед Эль-Ханкури вынес мяч перед тем, как Тим Лемперле мог ударить и попал в перекладину (18.). Многие домашние болельщики уже праздновали, но в итоге остались в замешательстве.

После перерыва хозяева получили шанс: после ошибки в игре Магдебурга Даунс забил прекрасный гол в результате комбинации с Лемперле и Мейной, выведя команду вперед - с 20-м ударом по воротам. Но неожиданно пришел ответный гол: после навеса мощного Эль-Ханкури Михель головой сравнял счет. Затем Югоне забил после рикошета со второго удара. В итоге 1. FC Köln сделал 33 (!) удара по воротам, но все равно проиграл. Магдебургу хватило девяти ударов, чтобы забить два гола.

Несмотря на упущенную возможность вернуться во вторую лигу, 1. FC Köln все еще в борьбе за место во второй футбольной лиге. Однако неумение использовать свои шансы привело к упущенным возможностям вернуться.

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