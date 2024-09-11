"Не поддавайтесь на провокации": на плакатах из городов Испании британским туристам советуют соблюдать приличия и манеры

Четыре отдельных объявления, размещенные на X местным туристическим советом в субботу, отображают Юнион Джек и английское сообщение, сопровождаемое более мелким испанским вариантом ниже.

Малага, расположенная на Коста-дель-Соль в регионе Андалусия на юге Испании, является популярным местом для британских туристов с 1970-х годов. Благодаря дешевым рейсам из различных аэропортов Великобритании этот регион привлекает постоянный поток британских туристов, ищущих неделю идеальной погоды и привычные удобства - от бесконечных бутылок пива до традиционных английских завтраков.

Однако местное недовольство определенным поведением туристов усилилось, что привело к демонстрациям этим летом, выражающим недовольство толпами, gentrification и растущими ценами на жилье, которые приписываются туризму.

Мэрия теперь инициировала кампанию по борьбе с более заметными проявлениями неприемлемого поведения.

Одно объявление гласит: "Покройтесь, пожалуйста". Оно явно советует посетителям всегда надевать верхнюю одежду в общественных местах по причинам уважения и гигиены.

Другое объявление посвящено широко используемым в городе электрическим скутерам. "Держитесь тротуаров", - говорит оно. "Если вы используете скутеры или велосипеды, следуйте обозначенным местам в соответствии с местными правилами".

Третье объявление призывает посетителей поддерживать чистоту окружающей среды. "Помогите содержать в чистоте!" - призывает оно, прося туристов использовать урны, контейнеры для мусора и другие средства управления отходами. Будьте осторожны при использовании памятников, исторических мест, садов и общественных сидячих зон.

Наконец, последнее объявление призывает к соблюдению уровня шума. "Убавьте звук", - советует оно, прося туристов избегать криков, пения или громкой музыки. Оно также подчеркивает важность уважения к часам отдыха соседей, в том числе пожилых людей, больных, детей и работников, выполняющих важные задачи.

Малага не первый город, пытающийся изменить поведение туристов.

В прошлом году мэрия ввела штрафы до €750 ($825) для тех, кого поймают гуляющим по улицам или общественным местам без одежды или в нижнем белье.

Малага - лишь один из многих испанских городов и островов, сталкивающихся с последствиями туризма.

Муниципальное правительство Барселоны, вовлеченное в протесты против чрезмерного туризма, объявило в августе, что к 2028 году запретит сдачу в аренду квартир туристам, надеясь контролировать растущие цены на жилье и улучшить качество жизни горожан.

Ибица и Майорка в мае столкнулись с ужесточением контроля надparty boats и публичным пьянством.

А в апреле жители Канарских островов вышли на улицы, чтобы выразить свои опасения по поводу чрезмерного туризма, виня в этом растущие арендные платы и экологический ущерб.

В этой статье также принимал участие корреспондент CNN Амарачи Орие.

Посетителям, заинтересованным в изучении богатой культурной наследия Малаги, стоит рассмотреть ответственные практики путешествий, такие как уважение к местным обычаям и поддержание чистоты общественных мест. Туризм, с его растущей популярностью, привел к различным изменениям в этом любимом испанском направлении, побудив городские власти представить руководство для путешественников.

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