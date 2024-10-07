"Не имея сил выдержать еще одно перемещение": Бейрут борется с последствиями израильских атак

За последние несколько дней Израиль бомбардировал районы Бейрута, контролируемые «Хезболлой». Однако этот удар в шиитском районе возле здания парламента, который не подвергался бомбардировкам со времен войны 2006 года, указывает на то, что кампания Израиля может быстро расширяться.

Внезапно небо осветилось вспышками, разбудив людей взрывами и дымом в пострадавших районах. Город погрузился в хаос, люди пытались определить, куда на этот раз попали израильские ракеты.

Местом удара стала офисная постройка, связанная с Исламским отделом здравоохранения, организации, аффилированной с «Хезболлой», расположенная в центральном районе Башурра. По данным министерства здравоохранения и Исламского отдела здравоохранения, погибли девять человек, в том числе семь медицинских работников.

Пострадавшие жители блуждали по улицам в шоке. Матери держали своих младенцев, пробираясь сквозь хаос. В отличие от других частей города и страны, в этом преимущественно шиитском районе не было предупреждений об эвакуации.

Рядом находилась мечеть Мухаммада аль-Амина, значимый ориентир, теперь символизирующий перемещение около миллиона человек в результате воздушной кампании Израиля в Ливане, начавшейся в прошлый понедельник.

Те, кто бежал от удара в центральном Бейруте в четверг, нашли убежище на территории мечети. Одновременно с этим уже перемещенные люди собирались, чтобы уйти снова.

Новые перемещенные люди Replace старых, которые теперь ищут более безопасные места севернее города.

Средних лет женщина по имени Фатима размышляла о хаосе. Она сидела на самодельной кровати, прислонившись к колонне. "Весь mosque содрогнулся. Все побежали, боясь бомбардировки", - вспоминала она. "И как только они побежали, пришли другие".

"Я не могла уйти из-за своей болезни. У меня нет сил для нового перемещения", - добавила она.

Семья Мостафа из южного Бейрута делила одну кровать под колоннадами мечети. "Я не могу позволить себе покинуть это место", признался Мостафа Мостафа. "Как жаль, что все это произошло. Мы были гордой ливанской семьей с крышей над головой. Наш дом давал нам достоинство.Теперь посмотрите на наше жалкое состояние".

Озабоченность эскалацией

С момента начала 17 сентября израильская кампания в Ливане привела к более чем 1300 жертвам, согласно данным CNN на основе заявлений министерства здравоохранения Ливана. Израиль стремился вернуть 60 000 человек, перемещенных огнем «Хезболлы» в самой северной части страны. Однако «Хезболла» настаивала на прекращении огня на границе Израиль - Ливан только тогда, когда израильская кампания в Газе закончится.

Израиль заявляет, что его удары были направлены против складов оружия, структур управления и инфраструктуры «Хезболлы». Тем не менее, согласно данным министерства здравоохранения Ливана, погибли гражданские лица, которые не отличают между бойцами и гражданскими. Военный аналитик сказал CNN, что интенсивность кампании в Ливане подобна той, что была в Газе, где обширная наземная, воздушная и морская кампания разрушила значительные части осажденной полосы.

Конфликт, возможно, достиг еще одной критической фазы. Израиль стягивает войска к границе и начал наземную операцию. Он обстрелял район артиллерией и беспилотниками, заставляя людей бежать, пока израильская армия пытается проложить путь для вторжения в южную часть страны и создать буферную зону.

Тем не менее, бойцы «Хезболлы» оказали жесткое сопротивление, используя свою гористую родину, чтобы ставить препятствия на пути любого вторжения. Согласно различным отчетам, израильские войска неоднократно пересекали линию прекращения огня между Ливаном и Израилем за последние два дня, проводя рейды и неся потери, прежде чем отступить.

Между тем, атаки Израиля на гражданские активы «Хезболлы», такие как Исламский отдел здравоохранения утром в четверг и его медиа-центр позже днем, расширили заявленные цели на разрушение управления и арсенала «Хезболлы».

Это вызывает озабоченность по поводу «заражения» миссией, вводя страну в неизведанные воды, в которых она не чужда.

"Мы полностью парализованы", - сказал Махди, выпускник Американского университета Бейрута, расположенного всего в нескольких минутах от места удара по Исламскому отделу здравоохранения.

Махди переехал из южного Бейрута в западный Бейрут и нашел работу возле своего университета. "Наши планы на будущее неопределенны", - заметил он.

"Они становятся все более пугающими, потому что кажется, что с каждым днем ​​вещи эскалируют, и неясно, какие безопасные зоны остаются", - сказала Хадеель, медицинский студент в университете, основанном американскими миссионерами почти два века назад.

"Будет ли это продолжаться? Вступит ли международное сообщество, или мы просто еще одна страна Ближнего Востока?"

Эскалация израильской кампании в Ливане вызывает озабоченность, так как атаки выходят за рамки военных целей «Хезболлы» и затрагивают гражданскую инфраструктуру. Например, удар по Исламскому отделу здравоохранения в центральном районе Башурра в четверг вселил страх в сердца Ближнего Востока, подчеркивая потенциальное расширение конфликта.

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