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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Не допускайте необоснованных предположений о прошлом преступника.

Разного рода бездоказательные утверждения циркулируют в соцсетях о происхождении порезов в Соллингене. Министр внутренних дел Реул призывает к сдержанности.

 and  Grigoriy Williams
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Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, Рёль, призывает общественность воздержаться от...
Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, Рёль, призывает общественность воздержаться от спекуляций о происхождении )} стабятого инцидента в Солlingen.

- Не допускайте необоснованных предположений о прошлом преступника.

В свете различных предположений, циркулирующих в Интернете и в новостях, о возможных причинах недавнего ножевого инцидента в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, министр внутренних дел Герберт Рёль призывает к осторожности. "У меня есть довольно существенное требование", - сказал Рёль, обращаясь к толпе в Солingen. "Пожалуйста, дайте тем, кто ответственен за поиск виновного, немного пространства и времени. Все мы должны постараться воздержаться, даже я, от предположений о возможных сценариях, независимо от того, насколько они частично или полностью верны. Сейчас не время для подобных спекуляций". Полиции нужно время, чтобы работать эффективно.

В ходе ножевого инцидента на городском празднике в пятницу вечером погибли трое человек, а восемь других получили серьезные ранения. Преступник остается на свободе. Прокуратура не исключает возможность террористического мотива.

Ножевой инцидент в Солingen вызвал широкий спектр спекуляций о мотиве, но важно дать органам власти возможность расследовать без ненужных предположений, так как террористический мотив является одной из рассматриваемых возможностей.

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