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ПолитикаНовостиНидерланды

Нидерланды предоставят дополнительную финансовую помощь в размере одного миллиарда долларов Tennet.

 and  Michael Bootcampf
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Правительство Нидерландов выделяет дополнительные миллиарды долларов оператору Tennet.
Правительство Нидерландов выделяет дополнительные миллиарды долларов оператору Tennet.

Нидерланды предоставят дополнительную финансовую помощь в размере одного миллиарда долларов Tennet.

Голландская администрация предлагает Tennet, государственному оператору электросетей, который также работает в Германии, кредит в размере миллиарда евро. Tennet получит кредит в размере 19 миллиардов евро для финансирования важных инвестиций в 2025 и 2026 годах, как объявил голландский government. Эти средства не будут использоваться в немецком сегменте их операций.

Tennet является одним из ключевых операторов передачи электроэнергии в Германии. Изначально немецкое правительство планировало приобрести немецкое подразделение Tennet у Нидерландов, но после значительного судебного решения о Фонде климата и трансформации возникли финансовые ограничения. Решение по этому вопросу еще не найдено.

Для компенсации задержки в структурных изменениях Tennet теперь получает дополнительные 2 миллиарда евро в виде кредитов в 2025 году и дополнительные 17 миллиардов евро в 2019 году, как объявило голландское правительство. Они заявили: "В основном, правительство стремится не использовать средства голландских налогоплательщиков для немецкой части".

Что касается немецкой операции, "в настоящее время наиболее жизнеспособным структурным решением для удовлетворения потребностей Tennet Germany в капитале считается участие частных инвесторов". Это может быть достигнуто "путем частного размещения акций или IPO". Переговоры между Гаагой и Берлином запланированы на ближайшие месяцы.

Голландское правительство предоставляет Tennet, компании, базирующейся в Нидерландах, известной своими операциями в Германии, кредит в размере миллиарда евро. Несмотря на финансовые ограничения, первоначальный план немецкого правительства по приобретению немецкого подразделения Tennet у Нидерландов все еще не решен.

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