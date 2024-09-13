Нидерландское правительство стремится значительно сократить число просителей убежища с помощью срочных мер.

Голландские власти, возглавляемые консервативным министром по делам беженцев Марьолейн Фабер, предлагают объявить общенациональное чрезвычайное положение для ужесточения правил предоставления убежища. Фабер объявила об этом в Гааге, дав понять, что собирается объявить кризис и соответственно быстро отменить некоторые правила предоставления убежища. Более подробные детали должны были быть представлены позже в тот же день в рамках программы правительства.

Нидерланды борются с размещением беженцев уже некоторое время, несмотря на относительно стабильный поток новых прибывших. В среднем, около 40 000 беженцев ежегодно прибывают в Нидерланды.

У правительства есть право объявить чрезвычайное положение с помощью королевского декрета в случае кризиса, минуя необходимость получения предварительного одобрения парламента. Такое было видно во время пандемии COVID-19, например. Однако такие декреты требуют юридического обоснования.

Юристы выражают сомнения

Критики, в том числе юристы, выразили сомнения в законности предлагаемых чрезвычайных мер. Они утверждают, что нет внезапного увеличения числа беженцев, что обычно является условием для объявления чрезвычайного положения.instead, текущий кризис с размещением является прямым результатом мер жесткой экономии.

Снижение числа беженцев и иммигрантов является основной целью нового коалиционного правительства, в которое впервые вошла ультраправшая партия "Партия свободы" (PVV), возглавляемая Геертом Вилдерсом. Эта четверная коалиция, возглавляемая непартийным премьер-министром Диком Шоофа, находится у власти уже около двух месяцев.

Правительство Нидерландов, возглавляемое Комиссией, должно представить убедительное юридическое обоснование для объявления общенационального чрезвычайного положения из-за опасений, выраженных юристами. Несмотря на предложения ужесточить правила предоставления убежища, текущий кризис с размещением в Нидерландах в основном attribuited к мерам жесткой экономии.

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