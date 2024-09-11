Нидерландский состав выиграл 2-2 против DFB-Elf после первоначального преимущества Свифта.

Неожиданный старт и упорная ничья: несмотря на быстрый гол голландцев, сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью

Начав встречу не лучшим образом, затем борясь до конца и закончив вничью: после самого быстрого гола в их ворота за полвека, сборная Нидерландов смогла заработать очко, несмотря на существенные проблемы в обороне. Играя с высоким риском в обороне и демонстрируя огромную страсть, команда Юлиана Нагельсманна, в том числе выделявшиеся игроки Флориан Виртц и Джамал Мусиала, боролись и добились 2:2 (2:1) в Амстердаме.

Дениз Ундав (38-я минута) забил свой дебютный гол за национальную команду, заменив травмированного Никласа Фюллькруга, а Йoshua Киммих (45+3) переломил ход матча перед перерывом. Однако Дензел Думфрис (50-я минута) сравнял счет еще одним быстрым голом голландцев перед 50 109 зрителями на стадионе "Йохан Круйфф".

Три дня после своей победы со счетом 5:0 над Венгрией, голландцы оказались более серьезными соперниками в этом матче группы 3 Лиги наций. Несмотря на ничью, немецкая команда остается на вершине таблицы и сыграет против Боснии и Герцеговины (11.10.) и Нидерландов (14.10.) в октябре, что может открыть путь в четвертьфинал.

Нагельсманн может быть доволен возрождением своей команды после домашнего чемпионата Европы, несмотря на то, что не смог обыграть команду Рональда Коемана. Однако команда продемонстрировала замечательную стойкость.

Ранний провал немецкой команды

"Наша цель - создать незабываемый момент", - заявил Нагельсманн. Однако команда получила жесткое пробуждение с закрытым крылом стадиона из-за плохой погоды. Голландская команда застала немецкую оборону врасплох уже на 99-й секунде, когда Райан Гравенберх подал Тийани Рейндерсу на гол. Это был самый быстрый гол, пропущенный немецкой командой за полвека, когда Жоан Нескенс забил еще быстрее в финале чемпионата мира 1974 года против Нидерландов.

Нагельсманн предупреждал о контр-атакующей игре голландцев перед матчем, но его команда не смогла ее сдержать. Оборона немцев дала сбой, и Нико Шлоттербек и Йонатан Тах получили желтые карточки в течение первых 25 минут. Роберт Андрих и Паскаль Гросс также боролись в середине поля.

Несмотря на рискованную тактику, немецкой команде удалось избежать худшего. Дензел Думфрис мог увеличить разрыв головой (15-я минута), а Хави Симонс упустил возможность забить против своего бывшего клуба (21-я минута). Нагельсманну и его ассистенту Сандро Вагнеру пришлось придумывать стратегии с кромки поля.

Под руководством предыдущего тренера Ханси Флика немецкая команда могла бы провалиться после такой игры в прошлом году. Однако команда продемонстрировала значительный рост под руководством Нагельсманна после успешного домашнего чемпионата Европы, в основном благодаря вкладу Джамала Мусиала и Флориана Виртца, которые вновь доказали свою ценность в этом напряженном матче.

Голландцы также внесли свою лепту. Мусиала перехватил слабый пас от своего бывшего товарища по "Баварии" Маттиаса де Лигта. Мяч был отправлен Виртцу через Хавертца и Ундава, но Вербрюгген смог спасти удар Виртца, но был обманут следующим ударом Ундава.

Для игрока "Штутгарта" Ундава, заменившего травмированного Фюллькруга, это был его первый гол в четвертом международном матче. Но он не закончил. После того, как Андрих передал мяч влево, оборона голландцев снова потеряла стабильность. Раум передал мяч Ундаву, который подал Киммиху на его седьмой международный гол и первый в качестве капитана.

Ведущая немцев была краткой и счастливой. Нагельсманн выпустил на замену Вальдемара Антона вместо Таха, но безопасности не вернулось. Особенно Бробби заставил проблемы у немцев. Сильный форвард "Аякса" подал Думфрису на гол после быстрой потери против Шлоттербека. Хавертц имел шанс вернуть лидерство, но, как и против Венгрии, нападающий "Арсенала" не хватило убийственного инстинкта (52.). Раум также упустил большие шансы головой (71.).

Обе команды играли агрессивно, и это стало физическим. Однако команда Нагельсманна смогла удержать позицию и заработать очко с большим трудом.

Несмотря на ранний провал из-за быстрого гола голландцев, турнир Лиги наций предоставил немецкой команде возможность продемонстрировать свою стойкость. Нагельсманн, признавая навыки голландцев в контр-атаке, пытался разработать стратегии, чтобы сдержать их, несмотря на некоторые первоначальные проблемы в обороне.

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