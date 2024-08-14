- "Ничего не может быть невозможным" - "Ульм" лихорадочно сталкивается с "Баварией"

Второй дивизион, команда SSV Ulm, вышедшая в высший дивизион, с нетерпением ждет своего матча против футбольных рекордсменов, клуба FC Bayern Munich в Кубке DFB. "Это, безусловно, огромная игра для нас, не только для нашей команды, но и для нашего клуба, для города Ульм, для всего региона, для наших болельщиков", - сказал тренер SSV Томас Вёрле перед матчем кубка в пятницу (20:45 по ЗДФ и Sky). "Мы действительно этому рады".

SSV, бывшая команда Бундеслиги, впервые за 23 года играет во втором дивизионе после пребывания в низших лигах, является "абсолютным аутсайдером" против "Баварии", по словам Вёрле. Но с 17 400 зрителями на полностью заполненном стадионе "Донауштадион", клуб имеет "желание дать настоящий бой в кубке". При определенных обстоятельствах, "маленький шанс в кубке может стать немного больше". "Ничего невозможного нет, и мы будем бороться за это".

Вёрле хорошо знает клуб FC Bayern, так как лично тренировал их женскую команду в течение девяти лет и выиграл немецкое чемпионство с ними в 2015 и 2016 годах, прежде чем присоединиться к "Ульму" в 2021 году. 42-летний тренер ожидает, что FCB будет очень мотивирован после своего второго раунда в Кубке DFB прошлого сезона против команды третьего дивизиона 1. FC Saarbrücken и с новым тренером Винсентом Компани.

Ульмцы знают, как выбить из кубка сильно фаворитируемую команду Бундеслиги: 18 августа 2018 года команда четвертого дивизиона обыграла обладателей титула "Эйнгештрайхт" со счетом 2:1.

Несмотря на то, что они впервые за два десятилетия играют во втором дивизионе, энтузиазм SSV Ulm по поводу своего матча кубка против баварских гигантов FC Bayern Munich очевиден. Вёрле, их тренер, девять лет тренировал женскую команду Баварии и привела их к подряд двум немецким чемпионствам в 2015 и 2016 годах, прежде чем присоединиться к SSV Ulm.

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