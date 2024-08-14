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"Ничего не может быть невозможным" - "Ульм" лихорадочно сталкивается с "Баварией"

Втородивизионная команда SSV Ульм считает себя очевидным аутсайдером в первом раунде Кубка Германии против рекордного чемпиона FCBayern. Тем не менее, тренер Ворле верит в возможность сенсации, хотя бы немного.

 and  Grigoriy Williams
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- "Ничего не может быть невозможным" - "Ульм" лихорадочно сталкивается с "Баварией"

Второй дивизион, команда SSV Ульм, которая недавно вышла в высший дивизион, с нетерпением ждет своего матча против футбольного рекордсмена, клуба FC Bayern Munich в Кубке Германии. "Это, конечно, огромная игра для нас, не только для нас как команды, но и для нас как клуба, для города Ульм, для всего региона, для наших болельщиков", - сказал главный тренер SSV Томас Вёрле перед матчем кубка в пятницу (20:45/ZDF и Sky). "Мы действительно ждем этого".

SSV, бывшая команда Бундеслиги, которая впервые за 23 года играет во втором дивизионе после пребывания в низших лигах, является "абсолютным аутсайдером" против "Баварии", по словам Вёрле. Однако клуб хочет дать "настоящий кубковый бой" перед 17 400 зрителями на стадионе "Донауштадион", который полностью распродан. При определенных обстоятельствах "крошечный шанс в кубке мог бы стать немного больше". "Ничто не невозможно, и мы будем бороться за это".

Вёрле хорошо знает клуб FC Bayern лично. Перед тем, как присоединиться к команде региональной лиги "Ульм" в 2021 году, он девять лет тренировал женскую команду "Баварии" и выиграл с ней немецкое первенство в 2015 и 2016 годах. 42-летний тренер ожидает, что FCB будет очень мотивирован после вылета во втором раунде Кубка Германии в прошлом сезоне от команды третьего дивизиона 1. FC Saarbrücken и с новым тренером Винсентом Компани.

Ульмцы знают, как выбить из кубка фаворита Бундеслиги: 18 августа 2018 года команда четвертого дивизиона обыграла чемпиона Eintracht Frankfurt со счетом 2:1.

Город Ульм, откуда родом SSV Ulm, с нетерпением ждет предстоящего матча Кубка Германии против FC Bayern Munich. Перед своим пребыванием в SSV Ulm главный тренер Томас Вёрле возглавлял женскую команду "Баварии" и помог им выиграть немецкое первенство в 2015 и 2016 годах.

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